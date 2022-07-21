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Власти Венгрии заявили о желании дополнительно закупить у России газ

Об этом представители страны сообщили на переговорах в Москве. В Венгрии с середины июля действует режим ЧП в сфере энергетики: власти опасаются, что запасов газа не хватит на зиму. Лавров пообещал рассмотреть просьбу
«Газпром» GAZP ₽189,59 -1,92% Купить
Виды Будапешта
Виды Будапешта (Фото: Zuma / ТАСС)

Представители Венгрии выразили заинтересованность в дополнительных закупках российского газа в этом году, заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто (трансляция велась на YouTube-канале российского министерства).

«Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена», — заверил российский министр.

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По его мнению, практическому сотрудничеству Москвы и Будапешта мешает «откровенно русофобская политика» США и ЕС с «безудержным наращиванием санкций». «Мы не заинтересованы в том, чтобы подобного рода вещи мешали нашему сотрудничеству, и будем искать и находить решения, которые сделают наше взаимодействие во всех областях независимым от подобного рода капризов и попыток наказания, так сказать», — сказал Лавров.

Глава МИД Венгрии прибыл в Москву после решения властей докупить газ
Политика
Петер Сийярто

До переговоров Сийярто заявил, что одна из основных целей его переговоров — обсудить, «как сделать более безопасным энергообеспечение Венгрии на ближайшие месяцы». «Я хотел бы сегодня поговорить и договориться о том, чтобы уже имеющиеся объемы поставляемого в Венгрию из России газа были увеличены», — сказал он.

13 июля Венгрия объявила режим чрезвычайного положения в области энергетики из-за роста цен на энергоносители. «Газа в Европе, скорее всего, не хватит на осенне-зимний отопительный сезон. <...> С помощью чрезвычайных мер мы можем гарантировать, что в стране будет достаточно энергии даже зимой», — пояснил глава канцелярии премьер-министра Гергейя Гуляш.

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Вскоре после этого правительство Венгрии решило докупить дополнительно 700 млн куб. м газа. На пресс-конференции с Лавровым Сийярто подчеркнул, что, хочет этого Венгрия или нет, «без источников из России невозможно закупить плюс 700 млн куб. м». «Можно мечтать, можно различные воздушные шары дуть, но физическая реальность остается физической реальностью», — сказал он.

В июне Будапешт призвал Брюссель не вводить больше санкций против России, так как в таком случае ЕС «окажется на стороне проигравших в этой войне из-за экономических проблем».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Венгрия МИД Сергей Лавров газ

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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