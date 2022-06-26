Байден заявил о несбывшихся надеждах Путина на раскол в G7 и НАТО

Президент США на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заверил, что «Группа семи» и Североатлантический альянс продолжат сохранять единство. Лидеры стран G7 26–28 июня обсудят в Германии давление на Россию и помощь Украине

Джо Байден и Олаф Шольц (Фото: Leonhard Foeger / AP)

Президент России Владимир Путин, начиная военную операцию на Украине, рассчитывал на раскол в НАТО и G7, но ошибся, заявил президент США Джо Байден канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, передает Reuters. Лидеры провели двусторонние переговоры перед саммитом «Семерки», который пройдет с 26 по 28 июня в Германии.

«Путин с самого начала рассчитывал, что каким-то образом НАТО и G7 будут расколоты, но этого не произошло и не произойдет», — заверил Байден. Он поблагодарил Шольца за то, что тот «активизировал [помощь Украине] после того, как стал канцлером».

После начала боевых действий на Украине «Группа семи» выразила поддержку Киеву и осудила российскую спецоперацию. Страны «Семерки» пообещали оказывать Украине военную помощь «до тех пор, пока это будет необходимо», и заявили о намерении не допустить победы России. И Берлин, и Вашингтон передали Киеву по несколько партий оружия и военной техники, в том числе тяжелое вооружение.

В преддверии первого с начала конфликта саммита G7 Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что США на встрече представят конкретные предложения по усилению давления на Россию и поддержку Украины. После этого Байден рассказал, что страны «Группы семи» (Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония), в частности, объявят о запрете на импорт российского золота. Эту информацию подтвердили в британском правительстве. Там уточнили, что ограничения будут распространяться на новую добычу, но не затронут ранее экспортированное золото российского происхождения.

В правительстве королевства сообщили, что премьер-министр Борис Джонсон на саммите призовет коллег не ослаблять поддержку Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что на саммите в Германии будет обсуждаться в том числе возможность дипломатического решения конфликта.

В свою очередь, НАТО на саммите, который пройдет 28–30 июня в Мадриде, сделает новые заявления о расстановке сил. Кроме того, альянс представит новую стратегическую концепцию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что Россия в этом документе будет упомянута в качестве уже не партнера блока, а угрозы его безопасности.