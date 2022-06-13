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В Госдепе анонсировали совместное с G7 усиление санкций против России

Вашингтон, Берлин, Париж и другие участники G7 разрабатывают «усиление» санкций против Москвы, сообщили в Госдепаратменте. Ранее в Белом доме рассказали о разработке ограничения цены на нефть из России
Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости
Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости

Американские власти совместно с правительствами других государств «Большой семерки» (G7: Великобритания, Япония, Франция, Германия, Италия, Канада и США) разрабатывают новые ограничительные меры против России. Об этом заявил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган на дискуссионной площадке Wilson Center.

«Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7», — рассказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Хоган указал, что для использования заблокированных активов российского Центробанка для восстановления Украины следует преодолеть множество юридических препятствий. При этом в Вашингтоне намерены ежемесячно направлять Украине примерно по $1,5 млрд через «различные механизмы», продолжил он, уточнив, что в таких объемах средства будут перечисляться в течение 4-5 месяцев.

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

С конца февраля Евросоюз, США, Япония, Австралия и другие страны ввели против России ряд ограничительных мер.

В начале июня глава американского Минфина Джанет Йеллен призвала создать коалицию стран, которые вводят санкции против России. По ее мнению, такой шаг бы усилил эффективность ограничительных мер. Йеллен уточнила тогда: «на мой взгляд, нам необходима довольно многочисленная группа стран».

Сейчас страны G7 ведут обсуждение вероятного установления ограничения на закупки нефти российского происхождения, об этом в начале июня рассказали в Белом доме. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан указал, что переговоры по этому вопросу ведутся и по другим дипломатическим каналам.

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Шольц заявил о серьезных проблемах с отказом от нефти и газа из России
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По словам Йеллен, западные страны могут создать специальный «крупный картель» для контроля цены на покупаемую у России нефть. Такими мерами Вашингтон намерен добиться установления потолка стоимости на топливо, что позволит уменьшит поступления в российский бюджет, указала министр. При это в США надеются не спровоцировать «слишком большую нагрузку на мировую экономику», резюмировала она, подчеркнув, что эти меры грозят «шоками стагфляционного типа».

Пока снижение зависимости от российской нефти стало «серьезной практической проблемой», считает немецкий канцлер Олаф Шольц. На саммите Евросоюза в Брюсселе в начале июня он указал, что порядка 90% нефти для Берлина и земли Бранденбург поступают от нефтеперерабатывающего завода в Шведте, он прежде использовал в качестве сырья только российскую нефть. Это означает, что процесс отказа от нефти российского происхождения будет продолжительным, пояснил Шольц.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США санкции Госдепартамент США G7
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