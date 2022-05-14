G7 пообещала предоставлять Украине военную помощь, «пока это необходимо»

Страны «Семерки» намерены продолжить санкционное давление на Москву — распространить ограничения на сектора, от которых она «особенно зависима»; также G7 призвала Китай не помогать России и не оправдывать ее действия на Украине

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«Группа семи» (G7, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США) будет предоставлять Украине военную помощь и оказывать поддержку в сфере обороны «до тех пор, пока это будет необходимо». Об этом говорится в совместном заявлении глав МИДов стран G7, передает Reuters.

Они подтвердили, что намерены усилить экономическое и политическое давление на Москву и расширить санкции на сектора, «от которых Россия особенно зависима».

Страны «Семерки» заявили также, что собираются как можно скорее активизировать усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, в том числе угля и нефти.

Главы МИДов стран G7 обязались бороться с «российской дезинформацией, направленной на то, чтобы обвинить Запад в проблемах с поставками продовольствия из-за экономических санкций против Москвы», пишет агентство.

Кроме того, они призвали Китай не помогать России обходить санкции и не оправдывать ее действия на Украине.

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В апреле министры финансов стран G7 договорились предоставить Украине финансовую помощь в размере $24 млрд в течение 2022 года (Киев ранее говорил, что стране необходимы $50 млрд). Также они призвали международные организации и форумы более не вести свою деятельность с Россией «в обычном режиме».

8 мая Белый дом США сообщил, что все страны «Группы семи» договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти или ввести эмбарго для сокращения доходов бюджета России. В совместном заявлении G7 говорится, что процесс отказа будет проведен «своевременно и упорядоченно», с гарантией обеспечения поставок от альтернативных экспортеров по приемлемым ценам. Это планируется обеспечить в том числе за счет сокращения зависимости от ископаемого топлива и перехода на экологически чистую энергию. Германия и Япония ранее называли отказ от российской нефти «тяжким бременем», но отмечали, что готовы пойти на этот шаг или на сокращение импорта.

С начала российской спецоперации страны Запада, в том числе США и Британия, неоднократно объявляли о поставках Украине вооружений. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с конца февраля Киев получил более чем на $12 млрд оружия и финансовой помощи.