Страны G7 введут запрет на импорт российского золота
Страны G7 — США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония — объявят о запрете на импорт российского золота, написал в Twitter президент США Джо Байден.
«[Экспорт золота — это] крупная доля экспорта, дающая России десятки миллиардов долларов», — написал американский президент.
Это подтвердили в британском правительстве, запрет будет распространяться на новую добычу золота, но не затронет золото российского происхождения, которое ранее экспортировалось из России. В сообщении говорится, что у Лондона нет планов по расширению ограничений на российское золото, приобретенное законным путем до введения запрета на импорт.
«Нам нужно лишить путинский режим финансирования. Великобритания и наши союзники делают именно это», — заявил британский премьер Борис Джонсон.
Правительство Великобритании указало, что золото является одним из основных российских экспортных товаров. Британские власти уверены, что значение золота для российской элиты выросло в последние месяцы из-за спроса со стороны «олигархов», пытающихся избежать финансовых последствий международных санкций.
«С этим запретом на импорт нового золота российского происхождения более 13,5 млрд фунтов стерлингов нашего импорта из России попадут под ограничения», — уточнил канцлер британского казначейства Риши Сунак.
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