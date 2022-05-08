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Военная операция на Украине ,  
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Страны G7 решили не допустить победы России на Украине

В G7 назвали честью участие Зеленского в онлайн-встрече, подтвердив Киеву свою поддержку. Страны договорились не позволить России одержать победу в операции на Украине. Володин увидел в этих словах признание успеха Москвы
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Страны «Большой семерки» (G7: США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония) заявили о намерении обеспечить Украине процветающее будущее и о решимости не допустить победы России на Украине. Текст резолюции опубликовал Белый дом.

«Президент Путин не должен выиграть свою войну против Украины. Мы обязаны сделать это ради памяти всех тех, кто боролся за свободу во время Второй мировой войны, продолжать бороться за нее сегодня, ради народа Украины, Европы и мирового сообщества», — говорится в документе.

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Лидеры стран — участниц G7 назвали честью участие в онлайн-встрече украинского президента Владимира Зеленского, которого заверили в полной солидарности и поддержке. Украина, уверены в «Большой семерке», борется за «мирное, процветающее и демократическое будущее в пределах ее международно признанных границ, с правами и свободами, которыми сегодня пользуются многие из нас».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в ответ, что решимостью «не допустить победы» западные страны «признали успехи» действий Москвы. «Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток», — считает он, связав с этим отрицательный ответ на предложения России к альянсу по гарантиям безопасности.

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После начала российской военной операции 24 февраля западные страны стали оказывать экономическую, политическую и военную поддержку Украине: Киеву поставляют вооружения, Зеленский регулярно обращается к западным правительствам с просьбой нарастить объемы поставок. Президент США Джо Байден, как ожидается, подпишет 9 мая закон о ленд-лизе, который позволит Вашингтону ускорить поставки Киеву оружия, минуя бюрократические препятствия.

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Россия неоднократно требовала от западных государств прекратить поставки вооружений, министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что любой транспорт с западным оружием на украинской территории Москва будет рассматривать как законную цель для удара. Глава МИДа Сергей Лавров назвал складывающуюся ситуацию «прокси-войной». «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — предупредил он.

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В конце апреля глава британского правительства Борис Джонсон допустил, что Россия может одержать победу на Украине. По данным разведок западных стран, сказал он, боевые действия могут продлиться до конца следующего года. «Грустная вещь заключается в том, что это реальная возможность», — оценил он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
G7 Украина США Германия Франция Великобритания Италия Япония Канада
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