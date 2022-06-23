Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 55,83 (-1,63) Инвестиции, 22 июн, 16:22
Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 53,28 (-1,43) Инвестиции, 22 июн, 16:22
Кадыров сообщил о «взятии противника в кольцо» у сел Золотое и Горское Политика, 04:41
В США предположили, что КНР и Индия могут покупать больше нефти из России Политика, 04:27
На саммите G7 обсудят проблему с газовой турбиной «Северного потока» Политика, 03:27
США представят на саммите G7 предложения по усилению давления на Россию Политика, 03:15
Госдума отложила рассмотрение двух законопроектов до осени Политика, 02:51
В МИДе допустили, что Запад хочет нарушить авиасообщение России и Турции Политика, 02:49
Чехия отказалась выдавать визы и ВНЖ россиянам до конца марта 2023 года Политика, 01:49
В правительстве Польши заявили о способности выжить без российского газа Политика, 01:43
Галкина исключили из списка угроз нацбезопасности Украины Общество, 00:54
Сын Абрамовича продаст тепличный комплекс в Белгородской области Бизнес, 00:34
Кадыров заявил об «освобождении» села Катериновка в ЛНР Политика, 00:14
Москва сместилась в конец рейтинга мегаполисов по росту цен на жилье Недвижимость, 00:01
Минтруд предложил вариант индексации пенсий на следующие три года Экономика, 00:00
Экс-тренер «Металлурга» возглавит лучший клуб регулярного чемпионата НХЛ Спорт, 22 июн, 23:55

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

США представят на саммите G7 предложения по усилению давления на Россию

По словам высокопоставленных американских чиновников, на саммите лидеры обсудят также угрозы, исходящие от Китая, а также рост цен на энергоносители и продукты. Он состоится 26-28 июня в Германии

США на саммите G7, который пройдет 26-28 июня в Германии, представят конкретные предложения по усилению давления на Россию и поддержке Украины, сообщил один из высокопоставленных американских чиновников, его слова приводит Reuters.

«На саммите мы представим конкретный набор предложений по усилению давления на Россию и продемонстрируем коллективную поддержку Украины», — сказал он, не вдаваясь в подробности.

По словам другого, военные действия на Украине активизировали партнерские отношения США с другими странами мира, однако это не значит, что это отвлекло внимание от угроз, исходящих от Китая. Еще одной темой станет рост цен на энергоносители и продукты.

Лидеры намерены «продвигать видение мира, основанное на принципах свободы и открытости, а не на принуждении, агрессии и сферах влияния», отметил один из чиновников.

В Госдепе анонсировали совместное с G7 усиление санкций против России
Политика
Фото:Артур Габдрахманов / РИА Новости

Ранее помощник президента США, старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) Аманда Слоат анонсировала новые заявления о расстановке сил на саммите НАТО, который состоится 28–30 июня в Мадриде. Помимо того, будет представлена новая стратегическая концепция альянса. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, блок больше не считает Россию партнером. «Мы заявим [на саммите], что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности», — говорил он в ответ на вопрос об отношении к России. Также в концепции будет значится Китай, который Столтенберг называл «вызовом нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности».

Канцлер Германии Олаф Шольц, говоря о стратегической концепции НАТО 2010 года, заявил, что после начала военных действий на Украине партнерство с Россией «немыслимо в обозримом будущем». При этом он предостерег от неверных шагов, назвав неразумным отмену Основополагающего акта между Россией и альянсом.

Читайте на РБК Pro
Pro
Чем рискует бизнес в России при параллельном импорте ИТ-оборудования
Инструкции
Pro
Почему российский нефтегаз пока справляется с санкционным давлением
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Будьте реалистами: какие методики помогут справиться с тревогой на работе
Статьи
Pro
46 тыс. человек потеряли свои деньги. Как обвалился рынок криптовалют
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Цена «слива» персональных данных: 4 года тюрьмы и штраф 1 млн рублей
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock ФРС повышает ставки, но инфляция не падает. Насколько близка рецессия
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Инструкции

В натовской концепции 2010 года среди угроз, в частности, значатся распространение баллистических ракет и ядерного оружия, терроризм, кибернетические нападения и фундаментальные экологические проблемы.

Основополагающий акт Россия — НАТО подразумевает отказ России и НАТО от рассматривания друг друга как противников, а общей целью объявляется «преодоление остатков прежней конфронтации и соперничества и укрепление взаимного доверия и сотрудничества». Стороны обязуются «совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, основывающейся на сотрудничестве».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
G7 США Россия Украина

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Зеленский согласился участвовать в саммитах G7 и НАТО
Политика
Белый дом заявил об обсуждении в G7 лимита цен на нефть из России
Экономика
Медведев заявил, что России «плевать» на непризнание G7 границ Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter