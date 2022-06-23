США представят на саммите G7 предложения по усилению давления на Россию
США на саммите G7, который пройдет 26-28 июня в Германии, представят конкретные предложения по усилению давления на Россию и поддержке Украины, сообщил один из высокопоставленных американских чиновников, его слова приводит Reuters.
«На саммите мы представим конкретный набор предложений по усилению давления на Россию и продемонстрируем коллективную поддержку Украины», — сказал он, не вдаваясь в подробности.
По словам другого, военные действия на Украине активизировали партнерские отношения США с другими странами мира, однако это не значит, что это отвлекло внимание от угроз, исходящих от Китая. Еще одной темой станет рост цен на энергоносители и продукты.
Лидеры намерены «продвигать видение мира, основанное на принципах свободы и открытости, а не на принуждении, агрессии и сферах влияния», отметил один из чиновников.
Ранее помощник президента США, старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) Аманда Слоат анонсировала новые заявления о расстановке сил на саммите НАТО, который состоится 28–30 июня в Мадриде. Помимо того, будет представлена новая стратегическая концепция альянса. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, блок больше не считает Россию партнером. «Мы заявим [на саммите], что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности», — говорил он в ответ на вопрос об отношении к России. Также в концепции будет значится Китай, который Столтенберг называл «вызовом нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности».
Канцлер Германии Олаф Шольц, говоря о стратегической концепции НАТО 2010 года, заявил, что после начала военных действий на Украине партнерство с Россией «немыслимо в обозримом будущем». При этом он предостерег от неверных шагов, назвав неразумным отмену Основополагающего акта между Россией и альянсом.
В натовской концепции 2010 года среди угроз, в частности, значатся распространение баллистических ракет и ядерного оружия, терроризм, кибернетические нападения и фундаментальные экологические проблемы.
Основополагающий акт Россия — НАТО подразумевает отказ России и НАТО от рассматривания друг друга как противников, а общей целью объявляется «преодоление остатков прежней конфронтации и соперничества и укрепление взаимного доверия и сотрудничества». Стороны обязуются «совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, основывающейся на сотрудничестве».