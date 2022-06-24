Блинкен заявил, что страны G7 обсудят дипломатическое решение по Украине

По словам госсекретаря США, на саммите G7 будет обсуждаться возможность дипломатического решения конфликта на Украине, а также «подготовка к ситуации, если такой возможности не будет»

Энтони Блинкен (Фото: Win McNamee / Getty Images)

На саммите G7, который пройдет 26–28 июня в Германии, будут обсуждаться последствия российской спецоперации на Украине, в том числе и возможность дипломатического решения конфликта. Об этом на пресс-конференции перед саммитом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Последствия российской агрессии против Украины будут обсуждаться в следующие дни, в частности, вопрос о том, возможен ли поиск дипломатического решения, а также подготовка к ситуации, если такой возможности не будет», — сказал он.

По его словам, мир сегодня столкнулся с комбинацией глобальных вызовов, среди которых: последствия COVID-19, изменение климата и конфликт на Украине. Именно это, указывает Блинкен, привело к проблемам с продовольствием и кризису безопасности.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Представители 141 страны в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Последние очные переговоры прошли 29 марта в Стамбуле. Тогда Украина предложила создать новую систему гарантий безопасности с участием стран из Совета безопасности ООН, которая не будет действовать в Крыму и Донбассе. В случае обеспечения гарантий Киев согласился бы на отказ от производства и размещения всех видов оружия массового уничтожения на территории Украины, вступления в военные союзы, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Россию.

После переговоров в Стамбуле глава делегации России Владимир Мединский заявил, что российские военные кардинально сократят военную активность на киевском и черниговском направлениях «в связи с тем, что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость». Министерство обороны позже объяснило решение тем, что основные задачи на этих направлениях выполнены. В апреле Киев прервал переговорный процесс.

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18 июня глава украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что позиция Киева за столом переговоров может измениться к концу августа, когда Украина будет выступать с позиции силы после контрнаступления. Другим условием для возобновления переговоров он назвал добровольное возвращение войск России к позициям до 24 февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел возможным мирный договор с Киевом после выполнения всех требований Москвы.