Генсек НАТО заявил, что Россию назовут угрозой безопасности на саммите
НАТО теперь считает Россию не партнером, а угрозой своей безопасности, об этом страны-члены блока заявят на ближайшей встрече, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag.
«По мере того, как меняется мир, меняется и НАТО. И мир стал опаснее. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности», — рассказал он, отвечая на вопрос, как альянс будет относиться к России в будущем.
Столтенберг также анонсировал появление Китая в новой стратегической концепции альянса. «Подъем Китая — это вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности», — отметил он.
Новая стратегическая концепция альянса должна быть принята на саммите в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня. Этим документом альянс будет руководствоваться в течение следующего десятилетия.
Стратегическая концепция НАТО определяет долгосрочную стратегию альянса. В ней излагаются цели и основополагающие задачи НАТО в сфере безопасности, а также вызовы и возможности, с которыми Североатлантический альянс сталкивается.
В действующей стратегической концепции «Активное участие, современная оборона» (2010 года) изложены три основные задачи: коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества.
Ранее Столтенберг заявлял, что новая концепция НАТО станет основой «эпохи стратегического соперничества». Bloomberg писал, что НАТО в документе обозначит действия России как прямую угрозу. По словам источника агентства, позиция Брюсселя может поменяться, если Москва изменит свое поведение.
Представитель США при НАТО Джулианн Смит в начале июня говорила, что Россию назовут главной угрозой в новой стратегической концепции альянса. Также, по ее словам, в документе отметят сближение Москвы и Пекина, особенно принимая во внимание февральское совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в котором говорилось, что дружба между двумя странами «не имеет границ», а в их сотрудничестве «нет запретных зон».
В то же время министр обороны США Ллойд Остин подчеркивал, что НАТО не хочет прямой конфронтации с Россией. По его мнению, столкновение между Россией и альянсом «быстро перерастет в другую разновидность борьбы и никто не хотел бы это увидеть».
Россия, в свою очередь, неоднократно обвиняла НАТО и США в игнорировании основных вопросов безопасности. Путин в выступлении 9 мая заявил, что операция на Украине стала «упреждающим отпором», поскольку НАТО снабжало Киев современным вооружением и все говорило о том, что «столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным».