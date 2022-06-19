Генсек НАТО заявил, что Россию назовут угрозой безопасности на саммите

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 09:24
Лучшие моменты боя Бетербиев — Смит за три титула. Видео Спорт, 09:10
Российский вратарь установил личный антирекорд в Кубке Стэнли Спорт, 09:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:03
Американская компания создала наушники, которые будут читать мысли Экономика инноваций, 09:00
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 08:55
Генсек НАТО заявил, что Россию назовут угрозой безопасности на саммите Политика, 08:55
Как бегать без травм и с пользой для здоровья: советы и ключевые правила Pro, 08:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:53
В Омской области двое мужчин разбились при падении параплана Общество, 08:36
Казахстан призвал запретить ядерное оружие из-за конфликта на Украине Политика, 08:35
Дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Тампу» в финале Кубка Стэнли Спорт, 08:35
В Колумбии суд назначил президенту два дня домашнего ареста Политика, 08:11
Непобежденный российский боксер завоевал третий титул чемпиона мира Спорт, 08:03

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Генсек НАТО заявил, что Россию назовут угрозой безопасности на саммите

В новой стратегической концепции НАТО, определяющей долгосрочную стратегию альянса, Россию назовут угрозой безопасности. По словам генсека НАТО, также в документе будет упомянут Китай, который стал «вызовом ценностям» альянса

НАТО теперь считает Россию не партнером, а угрозой своей безопасности, об этом страны-члены блока заявят на ближайшей встрече, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag.

«По мере того, как меняется мир, меняется и НАТО. И мир стал опаснее. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности», — рассказал он, отвечая на вопрос, как альянс будет относиться к России в будущем.

Столтенберг также анонсировал появление Китая в новой стратегической концепции альянса. «Подъем Китая — это вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности», — отметил он.

Новая стратегическая концепция альянса должна быть принята на саммите в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня. Этим документом альянс будет руководствоваться в течение следующего десятилетия.

Глава НАТО назвал новую концепцию альянса основой эпохи соперничества
Политика
Йенс Столтенберг

Стратегическая концепция НАТО определяет долгосрочную стратегию альянса. В ней излагаются цели и основополагающие задачи НАТО в сфере безопасности, а также вызовы и возможности, с которыми Североатлантический альянс сталкивается.

В действующей стратегической концепции «Активное участие, современная оборона» (2010 года) изложены три основные задачи: коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества.

Ранее Столтенберг заявлял, что новая концепция НАТО станет основой «эпохи стратегического соперничества». Bloomberg писал, что НАТО в документе обозначит действия России как прямую угрозу. По словам источника агентства, позиция Брюсселя может поменяться, если Москва изменит свое поведение.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы
Инструкции
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Ментальные карты: что это такое и как их использовать в рабочих проектах
Инструкции
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Платят много, увольняют быстро: каково работать в Netflix — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Meric Dagli / Unsplash Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций
Статьи
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Инструкции
Pro
Банки в России срочно меняют ПО из-за санкций. Что ждет рынок финансов
Прогнозы

Представитель США при НАТО Джулианн Смит в начале июня говорила, что Россию назовут главной угрозой в новой стратегической концепции альянса. Также, по ее словам, в документе отметят сближение Москвы и Пекина, особенно принимая во внимание февральское совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в котором говорилось, что дружба между двумя странами «не имеет границ», а в их сотрудничестве «нет запретных зон».

В то же время министр обороны США Ллойд Остин подчеркивал, что НАТО не хочет прямой конфронтации с Россией. По его мнению, столкновение между Россией и альянсом «быстро перерастет в другую разновидность борьбы и никто не хотел бы это увидеть».

Россия, в свою очередь, неоднократно обвиняла НАТО и США в игнорировании основных вопросов безопасности. Путин в выступлении 9 мая заявил, что операция на Украине стала «упреждающим отпором», поскольку НАТО снабжало Киев современным вооружением и все говорило о том, что «столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным».

Авторы
Теги
Полина Мартынова
концепция НАТО Йенс Столтенберг

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Россию назовут главной угрозой в новой стратегической концепции НАТО
Политика
В новой концепции НАТО появится Китай и изменится отношение к России
Политика
В США заявили об отражении в концепции НАТО сдерживания «агрессии» России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter