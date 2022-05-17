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Постпред США при ООН подтвердила переговоры по вывозу зерна с Украины

ООН ведет переговоры с представителями России и Украины о том, как можно разблокировать коридоры в Черном море, чтобы вывезти зерно из Украины. Об этом заявила постоянный представитель США при организации Линда Томас-Гринфилд на конференции по обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Трансляцию вела пресс-служба Госдепартамента США.

«В данный момент идут дискуссии о том, как можно разблокировать такие коридоры. <…> Генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш] говорил об этом с Россией. Мы также обсуждали эти вопросы с украинцами», — сказала Томас-Гринфилд.

Она сообщила, что 19 мая состоится заседание Совета Безопасности ООН при участии госсекретаря США Энтони Блинкена, где будут обсуждаться вопросы о восполнении украинской сельхозпродукции на мировом рынке.

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В то же время в офисе генсекретаря ООН не смогли подтвердить, что Гутерриш проводил такие переговоры. «Я не могу подтвердить сообщения», — заявил ТАСС официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, отметив, что вопрос продовольственной безопасности является очень важным для генерального секретаря ООН.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные дипломатические источники писала, что Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов. По данным источников газеты, генсек ООН ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, причем Анкара уже согласилась участвовать в разминировании Черного моря.

В начале апреля Евросоюз решил ограничить импорт российских удобрений. Позднее российское Минобороны приостановило проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря на полгода, с 24 апреля по 31 октября.

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