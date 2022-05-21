Глава МИД Италии предупредил о риске начала «продовольственной войны»

Итальянский министр отметил, что для предотвращения проблем с продовольствием необходимо создать защищенные коридоры для транспортировки зерна с Украины по морю

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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предупредил об опасности «продовольственной войны» с непредвиденными последствиями в случае сохранения проблем с поставками украинского зерна. Об этом он заявил в интервью газете La Stampa.

«Все экспертные оценки указывают, что единственная возможность преодолеть дефицит зерновых зависит от создания защищенных коридоров для транспортировки пшеницы по морю с Украины. Наземными маршрутами это слишком затруднительно <…>. Есть угроза не простого продовольственного кризиса, а настоящей продовольственной войны с непредвиденными последствиями», — сказал он.

Итальянский дипломат призвал российские власти к сотрудничеству в создании коридора на Черном море для обеспечения поставок зерна. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на долю России и Украины приходится 30% всего мирового экспорта зерновых. В наибольшей степени ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью грозит таким странам, как Йемен, Сомали, Южный Судан и Афганистан.

Власти США уверены, что Россия препятствует поставкам 20 млн т зерна с Украины. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, украинские фермеры надевают каски и бронежилеты, продолжая собирать урожай. «Украинцы идут на многое, чтобы накормить свой народ и накормить мир», — резюмировал он.

Накануне состоялась встреча министров экономики стран «Большой семерки» (G7: Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США). На ней стороны договорились создать альянс по обеспечению продовольственной безопасности. В рамках альянса планируется улучшить координацию уже существующих программ в сфере снижения угрозы продовольственного кризиса, в него могут вступить все страны, готовые работать над этой проблемой.

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Российские власти считают, что в наступлении продовольственного кризиса виноваты западные страны, которые ввели против России санкции. По словам постпреда страны при ООН Василия Небензи, Москва все еще ответственный поставщик зерновых культур и энергоресурсов; более того, Россия готова с августа по конец года экспортировать 25 млн т зерна через порт в Новороссийске. За весь прошлый год она экспортировала 30 млн т зерна.