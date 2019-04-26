В КНДР сообщили о согласии Путина посетить Северную Корею

В ходе саммита во Владивостоке Ким Чен Ын пригласил президента России приехать с визитом КНДР. Путин это предложение «с готовностью принял», сообщают ЦТАК и южнокорейские СМИ со ссылкой на официальный пресс-релиз

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе саммита во Владивостоке пригласил президента России Владимира Путина приехать в КНДР. Глава России отреагировал на это согласием, сообщает государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Также со ссылкой на официальный пресс-бюллетень об этом пишет​ южнокорейская ежедневная деловая газета Maeil Business Newspaper (​mk.co.kr).

«Уважаемый верховный лидер [Ким Чен Ын] пригласил президента Путина посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику в удобное время, и приглашение было с готовностью принято», — говорится в материале ЦТАК. Деталей об этом северокорейское агентство не раскрывает.

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