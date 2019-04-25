После переговоров Путин отправился на саммит в Пекин, а Ким остался — он проведет во Владивостоке еще один день.
Для Кима визит в Россию стал первым после его вступления в должность в 2011 году и первым после переизбрания в апреле. Владимир Путин стал шестым лидером, с которым он встретился. «Я высоко ценю то, что [президент Владимир] Путин противостоит гегемонии США. Вы очень резко выступаете, и мы всегда готовы вести переговоры с российской стороной по этому поводу», — говорил министру иностранных дел России Сергею Лаврову Ким в Пхеньяне в прошлом году (цитата по «Интерфаксу»).
У встречи нет формальных результатов даже в виде коммюнике, обращает внимание руководитель школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов. Как говорил накануне встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, заявление и не планировалось. Встреча была важна для знакомства лидеров, чтобы они пригляделись друг к другу, продолжает Маслов. Для Ким Чен Ына она усилит позиции на переговорах с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, для Путина саммит был так же важен — он летит в Пекин и сможет там представить свое видение дальнейших шагов по межкорейскому урегулированию, указывает эксперт.
Могут ли продвинуться межкорейские переговоры
На последовавшем после переговоров приеме в честь северокорейского лидера Владимир Путин отметил, что ситуация вокруг Корейского полуострова в последние месяцы стабилизируется благодаря многим инициативам Ким Чен Ына. Пхеньян с ноября 2017 года практически полностью заморозил ядерные испытания и тестирование новых видов вооружений. Испытание высокотехнологичных вооружений в присутствии Кима проводилось в ноябре 2018 года и в апреле этого года. Заморозку испытаний эксперты связывали с подготовкой и проведением встречи между Кимом и Дональдом Трампом в Сингапуре в июне 2018 года. Их вторая встреча, в феврале этого года, закончилась без результатов. Однако, как сказал накануне саммита на Русском Юрий Ушаков, фактически на корейском полуострове началась первая фаза разрядки: КНДР отказалась от новых испытаний, а США и Южная Корея — от масштабных военных учений.
Однако визит Кима в Россию не прояснил, каковы будут дальнейшие шаги Пхеньяна и заработает ли вновь международный шестисторонний формат, который с 2003 по 2008 годы занимался урегулированием корейской ядерной проблемы (в составе КНДР, Китая, Южной Кореи, России, США и Японии). «Не знаю, нужно ли прямо сейчас возобновлять этот формат, но я глубоко убежден, что если мы дойдем до ситуации, когда нужно будет вырабатывать какие-то гарантии одной из сторон, в данном случае гарантии безопасности КНДР, то без международных гарантий здесь не обойтись», — сказал по итогам переговоров Путин.
По его словам, возобновление переговоров будет зависеть от КНДР: «Если ей будет достаточно гарантий только со стороны США или со стороны соседа с юга, Южной Кореи, — хорошо. Если этого будет недостаточно, а мне думается, что, скорее всего, так и будет, если мы вообще дойдем до этого, чего бы очень хотелось, то такой формат шестисторонних переговоров будет востребован».
«Для России важна направленность процесса, а не его скорость. Москву совершенно устраивает ситуация, когда стороны просто не обостряют ситуацию, благодаря этому на полуострове уже почти полтора года установилась некая передышка. И Пхеньяну, и Москве хотелось бы, чтобы эта передышка продолжалась бы как можно дольше», — резюмирует Асмолов.
Ракетно-ядерные достижения КНДР
Созданием боевых ядерных зарядов и ракет-носителей Пхеньян начал заниматься при Ким Ир Сене. При Ким Чен Ире были достигнуты первые успехи — в 2005 году страна заявила о создании ядерного оружия, в 2006 году провела первый ядерный взрыв.
Разработка и испытания шли в нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия (КНДР подписала его в 1985 году, но вышла в 2003-м). Совет безопасности ООН по этой причине неоднократно вводил санкции против Пхеньяна. В данный момент санкции запрещают экспорт нефти и нефтепродуктов в КНДР, создание совместных предприятий с участием северокорейского капитала, а также экспорт северокорейского текстиля, газового конденсата и жидкостей в государства — члены ООН (резолюция 2375). Полностью запрещен экспорт из КНДР угля, железа, свинца и морепродуктов (резолюция 2371). Также запрещен экспорт из КНДР в другие государства золота, ванадия, титана, редких и редкоземельных металлов (резолюция 2270).Также санкции запрещают северокорейским гражданам работать за рубежом.
Получит ли российский газ доступ на южнокорейский рынок
Переговоры, как анонсировал Ушаков, должны были быть посвящены как ситуации вокруг северокорейского ядерного урегулирования, так и двусторонним отношениям. С российской стороны в переговорах в расширенном составе участвовали вице-премьер Юрий Трутнев, министр транспорта России Евгений Дитрих, сопредседатель межправительственной комиссии России и КНДР, глава Минвостокразвития Александр Козлов, глава РЖД Олег Белозеров, замминистра энергетики России Анатолий Яновский.
Судя по составу делегаций, стороны уделили много внимания двустороннему сотрудничеству в экономической и энергетической области, предположил в разговоре с РБК Асмолов. По его словам, значительная часть северокорейских проблем связана именно с энергетическим кризисом — многочисленные резолюции Совета безопасности ООН запрещают практически любое взаимодействие с КНДР в энергетической сфере.
Двусторонний товарооборот в прошлом году уменьшился более чем на 56%, до $34 млн. Объем российского экспорта — $32 млн, в основном это минеральные продукты и продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье.
Москва и Сеул на протяжении нескольких лет обсуждают возможность строительства газопровода из России в Южную Корею через КНДР. Переговоры по этому проекту начались еще в 2011 году и в случае улучшения обстановки на Корейском полуострове и разрядке политической напряженности он может быть доведен до конца, надеются в обеих странах. «В случае улучшения ситуации в области безопасности на Корейском полуострове мы сможем перейти к рассмотрению проекта газопровода с участием двух корейских государств и России», — заявляла в прошлом марте глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва. При наличии политического решения проект газопровода в Южную Корею может быть реализован в сжатые сроки, утверждал осенью 2018 года заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.
«Обсуждение экономического взаимодействия — важный момент. Очевидно, оно возможно после отмены санкций, но России важно не опоздать к шапочному разбору северокорейских проектов в экономике», — сказал РБК Маслов.