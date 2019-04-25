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Знакомство по-русски: Владимир Путин и Ким Чен Ын завершили первый саммит Для чего российский и северокорейский лидеры встречались во Владивостоке
На первых переговорах Владимира Путина и Ким Чен Ына обсуждались северокорейская ядерная программа и восстановление экономического сотрудничества. Конкретных результатов у встречи нет, она имела скорее символическое значение
Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: Юрий Кадобнов / AP)

Встреча без формальных итогов

Во Владивостоке, на острове Русском, завершилась официальная часть российско-северокорейского саммита.

Первая встреча президента России Владимира Путина и лидер КНДР Ким Чен Ына прошла в кампусе Дальневосточного федерального университета и началась с беседы тет-а-тет. На нее отводилось около часа, однако длилась она в два раза дольше. После общения с глазу на глаз к лидерам присоединились члены делегаций. «Диалог тет-а-тет продлился больше запланированного времени, что говорит о том, что формальной встреча не была», — отметил в разговоре с РБК сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

На саммит Ким Чен Ын прибыл заранее, его поезд пришел во Владивосток в среду. Но к началу переговоров Ким опоздал на полчаса. Третий представитель правящей в КНДР династии поблагодарил Путина за то, что тот «преодолел тысячи километров, чтобы прийти сюда из Москвы и встретиться». Дед и отец Кима также приезжали в СССР и Россию на поездах. Последний визит северокорейского лидера в Россию состоялся в 2011 году: тогда в Улан-Удэ для встречи с Дмитрием Медведевым приезжал Ким Чен Ир. Тот визит стал для него последним: в декабре 2011-го он умер, и главой государства стал Ким Чен Ын.

«Мы смогли поговорить и об истории наших отношений, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове», — рассказал Путин. Ким Чен Ын переговоры назвал содержательными. «Надеюсь, что наши переговоры продолжатся в том же полезном и конструктивном плане», — был краток северокорейский лидер. Своего собеседника Путин назвал человеком достаточно открытым, который ведет свободную дискуссию.

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После переговоров Путин отправился на саммит в Пекин, а Ким остался — он проведет во Владивостоке еще один день.

Для Кима визит в Россию стал первым после его вступления в должность в 2011 году и первым после переизбрания в апреле. Владимир Путин стал шестым лидером, с которым он встретился. ​«Я высоко ценю то, что [президент Владимир] Путин противостоит гегемонии США. Вы очень резко выступаете, и мы всегда готовы вести переговоры с российской стороной по этому поводу», — говорил министру иностранных дел России Сергею Лаврову Ким в Пхеньяне в прошлом году (цитата по «Интерфаксу»).

У встречи нет формальных результатов даже в виде коммюнике, обращает внимание руководитель школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов. Как говорил накануне встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, заявление и не планировалось. Встреча была важна для знакомства лидеров, чтобы они пригляделись друг к другу, продолжает Маслов. Для Ким Чен Ына она усилит позиции на переговорах с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, для Путина саммит был так же важен — он летит в Пекин и сможет там представить свое видение дальнейших шагов по межкорейскому урегулированию, указывает эксперт.

Могут ли продвинуться межкорейские переговоры

На последовавшем после переговоров приеме в честь северокорейского лидера Владимир Путин отметил, что ситуация вокруг Корейского полуострова в последние месяцы стабилизируется благодаря многим инициативам Ким Чен Ына. Пхеньян с ноября 2017 года практически полностью заморозил ядерные испытания и тестирование новых видов вооружений. Испытание высокотехнологичных вооружений в присутствии Кима проводилось в ноябре 2018 года и в апреле этого года. Заморозку испытаний эксперты связывали с подготовкой и проведением встречи между Кимом и Дональдом Трампом в Сингапуре в июне 2018 года. Их вторая встреча, в феврале этого года, закончилась без результатов. Однако, как сказал накануне саммита на Русском Юрий Ушаков, фактически на корейском полуострове началась первая фаза разрядки: КНДР отказалась от новых испытаний, а США и Южная Корея — от масштабных военных учений.

Однако визит Кима в Россию не прояснил, каковы будут дальнейшие шаги Пхеньяна и заработает ли вновь международный шестисторонний формат, который с 2003 по 2008 годы занимался урегулированием корейской ядерной проблемы (в составе КНДР, Китая, Южной Кореи, России, США и Японии). «Не знаю, нужно ли прямо сейчас возобновлять этот формат, но я глубоко убежден, что если мы дойдем до ситуации, когда нужно будет вырабатывать какие-то гарантии одной из сторон, в данном случае гарантии безопасности КНДР, то без международных гарантий здесь не обойтись», — сказал по итогам переговоров Путин.

По его словам, возобновление переговоров будет зависеть от КНДР: «Если ей будет достаточно гарантий только со стороны США или со стороны соседа с юга, Южной Кореи, — хорошо. Если этого будет недостаточно, а мне думается, что, скорее всего, так и будет, если мы вообще дойдем до этого, чего бы очень хотелось, то такой формат шестисторонних переговоров будет востребован».

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​«Для России важна направленность процесса, а не его скорость. Москву совершенно устраивает ситуация, когда стороны просто не обостряют ситуацию, благодаря этому на полуострове уже почти полтора года установилась некая передышка. И Пхеньяну, и Москве хотелось бы, чтобы эта передышка продолжалась бы как можно дольше», — резюмирует Асмолов.​​

Ракетно-ядерные достижения КНДР

Созданием боевых ядерных зарядов и ракет-носителей Пхеньян начал заниматься при Ким Ир Сене. При Ким Чен Ире были достигнуты первые успехи — в 2005 году страна заявила о создании ядерного оружия, в 2006 году провела первый ядерный взрыв.

Разработка и испытания шли в нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия (КНДР подписала его в 1985 году, но вышла в 2003-м). Совет безопасности ООН по этой причине неоднократно вводил санкции против Пхеньяна. В данный момент санкции запрещают экспорт нефти и нефтепродуктов в КНДР, создание совместных предприятий с участием северокорейского капитала, а также экспорт северокорейского текстиля, газового конденсата и жидкостей в государства — члены ООН (резолюция 2375). Полностью запрещен экспорт из КНДР угля, железа, свинца и морепродуктов (резолюция 2371). Также запрещен экспорт из КНДР в другие государства золота, ванадия, титана, редких и редкоземельных металлов (резолюция 2270).Также санкции запрещают северокорейским гражданам работать за рубежом​.

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Получит ли российский газ доступ на южнокорейский рынок

Переговоры, как анонсировал Ушаков, должны были быть посвящены как ситуации вокруг северокорейского ядерного урегулирования, так и двусторонним отношениям. С российской стороны в переговорах в расширенном составе участвовали вице-премьер Юрий Трутнев, министр транспорта России Евгений Дитрих, сопредседатель межправительственной комиссии России и КНДР, глава Минвостокразвития Александр Козлов, глава РЖД Олег Белозеров, замминистра энергетики России Анатолий Яновский.

Судя по составу делегаций, стороны уделили много внимания двустороннему сотрудничеству в экономической и энергетической области, предположил в разговоре с РБК Асмолов. По его словам, значительная часть северокорейских проблем связана именно с энергетическим кризисом — многочисленные резолюции Совета безопасности ООН запрещают практически любое взаимодействие с КНДР в энергетической сфере.

Двусторонний товарооборот в прошлом году уменьшился более чем на 56%, до $34 млн. Объем российского экспорта — $32 млн, в основном это минеральные продукты и продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье.

Москва и Сеул на протяжении нескольких лет обсуждают возможность строительства газопровода из России в Южную Корею через КНДР. Переговоры по этому проекту начались еще в 2011 году и в случае улучшения обстановки на Корейском полуострове и разрядке политической напряженности он может быть доведен до конца, надеются в обеих странах. «В случае улучшения ситуации в области безопасности на Корейском полуострове мы сможем перейти к рассмотрению проекта газопровода с участием двух корейских государств и России», — заявляла в прошлом марте глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва. При наличии политического решения проект газопровода в Южную Корею может быть реализован в сжатые сроки, утверждал осенью 2018 года заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Обсуждение экономического взаимодействия — важный момент. Очевидно, оно возможно после отмены санкций, но России важно не опоздать к шапочному разбору северокорейских проектов в экономике», — сказал РБК Маслов.

Автор: Александр Атасунцев
При участии: Анастасия Батманова
Теги: КНДР, Владимир Путин, Ким Чен Ын, визит
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