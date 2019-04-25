Танец с саблями и «Очи черные»: как прошел прием в честь Ким Чен Ына

Танец с саблями и «Очи черные»: как прошел прием в честь Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели свой первый саммит, после которого во Владивостоке состоялся торжественный прием с тостами, песнями и танцами. Как это было — в фоторепортаже РБК