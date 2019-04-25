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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Танец с саблями и «Очи черные»: как прошел прием в честь Ким Чен Ына
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели свой первый саммит, после которого во Владивостоке состоялся торжественный прием с тостами, песнями и танцами. Как это было — в фоторепортаже РБК
На фото слева направо: помощник президента России Юрий Ушаков, заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Шестой слева — министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо
(Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Официальный прием от имени президента России в честь председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына прошел во Владивостоке после окончания саммита, продлившегося более трех часов. Это была первая встреча двух глав, признанная Путиным конструктивной

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Владимир Путин предложил тост ​за укрепление дружбы между Россией и КНДР, благополучие народов и здоровье северокорейского лидера
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

К торжественному приему в качестве сувенира были подготовлены памятные медали с изображением лидеров России и КНДР. Шкатулки с медалями получили все приглашенные

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Ким Чен Ын ответил тостом «за развитие, укрепление и процветание великой Российской Федерации, за доброе здоровье президента Путина, за счастье и прекрасное будущее двух стран, за здоровье всех присутствующих здесь товарищей и друзей»
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Собравшихся также ждал концерт. Перед гостями выступили Государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница», оркестр и хор Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ. Артисты исполнили песни «Очи черные» и «Вдоль по Питерской», «Танец с саблями» из балета «Гаянэ», а также корейские песни «Великий полководец» и «Москва — Пхеньян» и танец «Корейский танец с веерами»
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Меню приема состояло из крабового салата, пельменей, борща, хабаровской говядины с запеченным баклажаном. На десерт гостям предложили щербет из яблока и карамели и шоколадный торт

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
В конце приема Ким Чен Ын подарил российскому лидеру корейский меч, который, по словам главы КНДР, «олицетворяет силу, олицетворяет душу — мою и нашего народа, который поддерживает вас». Путин передал Ким Чен Ыну шашку.
Теги: мультимедиа, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР
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