Общество , 13:05
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Танец с саблями и «Очи черные»: как прошел прием в честь Ким Чен Ына
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели свой первый саммит, после которого во Владивостоке состоялся торжественный прием с тостами, песнями и танцами. Как это было — в фоторепортаже РБК
Официальный прием от имени президента России в честь председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына прошел во Владивостоке после окончания саммита, продлившегося более трех часов. Это была первая встреча двух глав, признанная Путиным конструктивной
Владимир Путин предложил тост за укрепление дружбы между Россией и КНДР, благополучие народов и здоровье северокорейского лидера
К торжественному приему в качестве сувенира были подготовлены памятные медали с изображением лидеров России и КНДР. Шкатулки с медалями получили все приглашенные
Ким Чен Ын ответил тостом «за развитие, укрепление и процветание великой Российской Федерации, за доброе здоровье президента Путина, за счастье и прекрасное будущее двух стран, за здоровье всех присутствующих здесь товарищей и друзей»
Собравшихся также ждал концерт. Перед гостями выступили Государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница», оркестр и хор Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ. Артисты исполнили песни «Очи черные» и «Вдоль по Питерской», «Танец с саблями» из балета «Гаянэ», а также корейские песни «Великий полководец» и «Москва — Пхеньян» и танец «Корейский танец с веерами»
Меню приема состояло из крабового салата, пельменей, борща, хабаровской говядины с запеченным баклажаном. На десерт гостям предложили щербет из яблока и карамели и шоколадный торт
В конце приема Ким Чен Ын подарил российскому лидеру корейский меч, который, по словам главы КНДР, «олицетворяет силу, олицетворяет душу — мою и нашего народа, который поддерживает вас». Путин передал Ким Чен Ыну шашку.