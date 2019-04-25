МИД счел встречу Путина и Ким Чен Ына исправлением ошибок дипломатии США

Действия американских политических деятелей в отношении Корейского полуострова и его проблематики «повергли регион в состояние нервного потрясения», считает представитель МИД России Мария Захарова

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: Сергей Ильницкий / AP)

Встреча российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына — это исправление ошибок дипломатии США, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Не сочтите за троллинг, тем более за какой-то там цинизм, сарказм, но, если говорить емко, это исправление ошибок, которые совершила американская дипломатия по целому ряду направлений», — сказала она, отметив, что действия ряда американских политических деятелей в отношении Корейского полуострова и вопросов, связанных с ним, «повергли регион в состояние такого нервного потрясения».

«Те заявления [американских политиков], которые мы слышали: нерешаемых вопросов нет; [вопрос Корейского полуострова] не решался, потому что не было людей, достойных этот вопрос решить; сейчас мы флаги расставим и очень красиво, буквально за пару раз, а может, и за один все решим — так не работает международная система», — подчеркнула представитель МИДа, отметив, что подобные вопросы, которые с годами усугублялись, не могут быть решены быстро.