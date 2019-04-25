Сеул напомнил о подготовке визита Путина после его встречи с Ким Чен Ыном

Сеул напомнил о подготовке визита Путина после его встречи с Ким Чен Ыном

Посол Южной Кореи в России У Юн Гын заявил, что Сеул до конца года ожидает визит российского президента Владимира Путина, передает ТАСС.

«Этот вопрос находится на стадии проработки. Мы ожидаем, что визит президента Путина в Корею состоится до конца года», — сказал он.

Приглашение посетить Республику Корея поступило Путину от южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина в июне прошлого года, когда приезжал в Россию. В октябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила планы президента России посетить Южную Корею в 2019 году. Она подчеркнула, что эту поездку необходимо будет подготовить, «чтобы была субстантивная часть, чтобы был содержательный визит», и на это «потребуется время».

25 апреля Путин провел встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Политики встретились во Владивостоке и обсудили ряд межгосударственных вопросов. Этот визит в Россию стал для Ким Чен Ына первым.