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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Путин сообщил о личных впечатлениях от общения с Ким Чен Ыном
Президент России впервые лично встретился с северокорейским лидером и счел его «достаточно интересным собеседником»
Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: Александр Земляниченко / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам о своих впечатлениях от первой личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Председатель Ким Чен Ын — человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам», — сказал Путин в ходе брифинга, трансляция которого велась на канале «Россия 24».

Президент рассказал, что в ходе переговоров с Ким Чен Ыном обсуждались «разные стороны» вопросов отношений России и КНДР, а также вопросов, «связанных с санкционными делами», отношениями с США и денуклеаризацией Корейского полуострова.

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«Мы с ним говорили очень подробно, затрагивая разные стороны всех этих проблем. Могу подтвердить, что он достаточно интересный и содержательный собеседник», — отметил Путин.

Президент также заверил, что итогами переговоров все остались довольны.

Путин трижды встречался с отцом нынешнего лидера КНДР — Ким Чен Иром. Первая их встреча состоялась в июле 2000 года в Пхеньяне. В 2001 году Ким Чен Ир посетил с ответным визитом Москву, а еще через год, в 2002 году, очередная встреча прошла во Владивостоке.

Позднее Путин вспоминал, что еще во время первой встречи Ким Чен Ир рассказал ему о создании в КНДР ядерного оружия.

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«Он мне тогда еще сказал, что у них есть атомная бомба. Больше того, сказал, что с помощью достаточно простых артиллерийских систем легко достанет до Сеула», — рассказывал Путин в 2017 году.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР
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