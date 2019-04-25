Путин сообщил о личных впечатлениях от общения с Ким Чен Ыном

Путин сообщил о личных впечатлениях от общения с Ким Чен Ыном

Президент России впервые лично встретился с северокорейским лидером и счел его «достаточно интересным собеседником»

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: Александр Земляниченко / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам о своих впечатлениях от первой личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Председатель Ким Чен Ын — человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам», — сказал Путин в ходе брифинга, трансляция которого велась на канале «Россия 24».

Президент рассказал, что в ходе переговоров с Ким Чен Ыном обсуждались «разные стороны» вопросов отношений России и КНДР, а также вопросов, «связанных с санкционными делами», отношениями с США и денуклеаризацией Корейского полуострова.

«Мы с ним говорили очень подробно, затрагивая разные стороны всех этих проблем. Могу подтвердить, что он достаточно интересный и содержательный собеседник», — отметил Путин.