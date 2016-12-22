Президент Южной Кореи пригласил Путина посетить страну

Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин во время переговоров 22 июня пригласил президента Владимира Путина посетить Республику Корея. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что российский лидер принял приглашение Мун Чжэ Ина, сроки визита согласуют по дипломатическим каналам.

Во время встречи стороны уделили особое внимание ситуации на Корейском полуострове, обсудили развитие двусторонних отношений и достигли договоренностей о расширении взаимодействия Москвы и Сеула. Путин и Мун Чжэ Ин в совместном заявлении подчеркнули, что планируют как можно скорее начать переговоры о заключении соглашения о свободной торговле услуге и инвестициях между странами.

Путин также пригласил своего южнокорейского коллегу на Восточный экономический форум, который пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке.

После переговоров Путин и Мун Чжэ Ин с супругой посетили Большой Кремлевский дворец, после экскурсии российский лидер подарил южнокорейским гостям книгу о Государственном Эрмитаже.