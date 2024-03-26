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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Клишас предложил перечитать слова Зорькина о смертной казни

Андрей Клишас: призываю ознакомиться с выступлением Зорькина о смертной казни
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал ознакомиться с выступлением председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина по вопросу о смертной казни. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, призвав «не заниматься спекуляциями».

«В силу требований ныне действующей Конституции единственно приемлемый для этого способ — это принятие новой Конституции. Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции — это сделать невозможно», — говорится в приведенном Клишасом фрагменте выступления главы КС от лета 2022 года.

Пресс-служба Конституционного суда сообщала РБК, что суд решил воздержаться от комментариев по вопросу о возможности отмены моратория на смертную казнь, так как этот вопрос может в дальнейшем стать предметом рассмотрения.

В ноябре 2022 года Зорькин назвал невозможным возвращение к практике применения смертной казни в России при нынешней Конституции. По словам Зорькина, российский Основной закон построен таким образом, что для изменения ст. 20 второй главы, где содержится положение о праве каждого на жизнь и о смертной казни как виде наказания, потребуется фактически принять новую Конституцию.

Дискуссия об отмене моратория на смертную казнь возобновилась после нападения вооруженных людей на «Крокус Сити Холл». В результате теракта погибли, по последним данным, 139 человек.

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев пообещал проработать вопрос о смертной казни за терроризм. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не участвует в данной полемике.

Клишас ответил на идею ввести смертную казнь после теракта в «Крокусе»
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Материал дополняется

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Георгий Смирнов
Валерий Зорькин Андрей Клишас смертная казнь
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