Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити» превысило 150 человек
Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 152 человек, следует из уточненных данных управления МЧС по Подмосковью.
По информации ведомства, среди пострадавших — пятеро детей. В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, из них четверо детей. Ранее, по данным подмосковного Минздрава, число пострадавших составляло 140 человек. Количество погибших не изменилось — их 133, в том числе трое детей.
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