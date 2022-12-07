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Политика ,  
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Путин заявил о неизменности позиции против возвращения смертной казни

Президент Путин заявил о неизменности позиции против возвращения смертной казни
Глава государства в вопросе отмены смертной казни сослался на позицию главы Конституционного суда Валерия Зорькина

Путин заявил о неизменности позиции против возвращения смертной казни
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«Моя позиция не поменялась», — заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека, отвечая на вопрос о том, может ли быть возвращена смертная казнь в России. Ева Меркачева, задавая вопрос президенту, сказала, что Путин неоднократно высказывался против возвращения смертной казни.

Он сослался на слова главы Конституционного суда Валерия Зорькина, который сказал, что для этого нужно переписать Конституцию.

Также Путин поручил проработать еще один поднятый Меркачевой вопрос. Член СПЧ предложила прекратить практику заключения женщин в СИЗО на стадии следствия, если их не обвиняют в насильственных преступлениях. Объяснила она это тем, что условия в СИЗО приравниваются к строгому режиму, а строгий режим не предусмотрен в российском законодательстве в качестве наказания для женщин, пояснила она.

Задуматься о возвращении смертной казни ради предотвращения особо тяжких преступлений в течение года предлагал Дмитрий Медведев. Он объяснял свою позицию тем, что членство России в Совете Европы и его Парламентской ассамблее приостановлено, а потому никаких ограничений нет.

Однако в конце ноября в ходе X Всероссийского съезда судей Валерий Зорькин указал, что по вопросу смертной казни существуют два решения Конституционного суда — от 1999 и 2009 годов. В последнем постановлении сказано, что в России сложился «конституционно-правовой режим, в рамках которого граждане получили право не быть приговоренными к смертной казни». В связи с этим, как подчеркнул Зорькин, в вопросе отмены моратория необходимо руководствоваться этими решениями, а не полагаться на то, что Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека.

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Валерий Зорькин Владимир Путин смертная казнь

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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