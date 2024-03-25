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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 139

СК: число жертв теракта в «Крокусе» возросло до 139
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Подмосковные власти сообщали, что пострадали 182 человека, 97 остаются в больницах и стационарах
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Число погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» возросло до 139, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании с участием президента Владимира Путина. Ранее было известно о 137 жертвах.

По словам главы СК, установлено, что от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от сочетания огнестрельных ранений и колото-резаных ран — два человека, в результате пожара — 45 человек.

По словам министра социального развития Московской области Людмилы Болтаевой, в больницах и стационарах Москвы и Подмосковья остаются 97 человек. Согласно списку областного минздрава, всего пострадали 182 человека.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу. Начался пожар, огонь охватил почти 13 тыс. кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать спустя почти сутки. Позднее следователи сообщили, что нашли на месте четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, а также два автомата Калашникова.

Теракт в «Крокус Сити». Хроника событий
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В связи с терактом задержаны 11 человек, четырех из которых ФСБ называет непосредственными участниками атаки. Басманный суд арестовал их на два месяца.

Из-за пожара помещение зала полностью выгорело, у него обрушилась крыша. По данным МЧС, площадь обрушения составила 7 тыс. кв. м. Губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что разбор завалов идет круглосуточно.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Крокус Сити Холл» погибшие теракт Следственный комитет
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