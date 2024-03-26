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Конституционный суд ответил на вопрос о возвращении смертной казни

В Конституционном суде воздержались от комментариев по вопросу о смертной казни
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Конституционный суд России решил воздержаться от комментариев по вопросу о возможности отмены моратория на смертную казнь. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Свою позицию суд обосновал тем, что этот вопрос может в дальнейшем стать предметом рассмотрения высшей судебной инстанции в России.

«Конституционный суд России воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения Конституционного суда», — заявили в пресс-службе.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Дискуссия вокруг моратория на смертную казнь в России началась после теракта в «Крокус Сити Холле», в котором погибли 139 человек. Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что депутаты содержательно проработают тему введения смертной казни в стране за терроризм. О возможности вернуть смертную казнь также заявил бывший российский президент Дмитрий Медведев.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя высказывание Васильева, отметил, что преодолеть решение Конституционного суда о моратории в Госдуме и Совфеде не могут. 25 марта глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что споры о смертной казни могут увести страну в ложном направлении.

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Теги
Конституционный суд Россия смертная казнь
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