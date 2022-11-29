Зорькин назвал невозможной смертную казнь при нынешней Конституции

Валерий Зорькин напомнил, что, согласно двум постановлениям Конституционного суда, россияне «получили право не быть приговоренными к смертной казни». И руководствоваться стоит именно этими решениями, уверен он

Валерий Зорькин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Возвращение к практике применения смертной казни в России возможно только в случае изменения положений Конституции страны, заявил председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин во время Х Всероссийского съезда судей. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Только лишь изменение Конституции <...> может послужить основой для возобновления смертной казни», — сказал он.

По словам Зорькина, российский Основной закон построен таким образом, что для изменения ст. 20 второй главы, где содержится положение о праве каждого на жизнь и о смертной казни как виде наказания, потребуется фактически принять новую Конституцию.

В Конституции говорится, что смертная казнь до ее отмены может быть установлена в качестве «исключительной меры наказания» за особо тяжкие преступления федеральным законом при рассмотрении дела присяжными. Смертная казнь в качестве меры наказания присутствует в УК, но в 1999 году КС утвердил мораторий на ее применение в России.

Он также добавил, что по вопросу смертной казни существуют два решения КС, от 1999 и 2009 годов. В последнем постановлении сказано, что в России сложился «конституционно-правовой режим, в рамках которого граждане РФ получили право не быть приговоренными к смертной казни». Зорькин сказал, что руководствоваться необходимо этими решениями, а не только указывать на то, что Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), выйдя из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Глава Конституционного суда добавил, что в своем выступлении по данному вопросу выразил «консолидированную позицию» других судей КС. Зорькин также отметил, что, говоря о смертной казни, надо помнить о принципе гуманизма.

О восстановлении смертной казни в России уже неоднократно говорил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. В частности, он заявлял, что приостановка членства России в Совете Европы (его страны-участницы приняли ЕКПЧ) и его Парламентской ассамблее — это «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране», а именно смертную казнь.

Однако против возвращения этой меры наказания выступали на разных уровнях. Например, глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас отмечал, что это невозможно при действующей конституции. В РПЦ указывали, что пожизненное заключение дает осужденным возможность для покаяния.

В Кремле неоднократно заявляли, что не обсуждают вопрос восстановления высшей меры наказания.