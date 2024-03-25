Песков: Кремль не участвует в дискуссии о смертной казни после теракта

Кремль заявил о неучастии в дискуссии о смертной казни после теракта

Фото: Олег Яковлев / РБК

Кремль не участвует в дискуссии о снятии моратория на смертную казнь, которая возобновилась после теракта в «Крокус Сити Холле», где погибли 137 человек. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы в настоящий момент не принимаем участия в этой дискуссии», — сказал Песков.

Ранее глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев пообещал проработать вопрос о смертной казни за терроризм. «Будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», — сказал он.

О том, что надо убить всех задержанных фигурантов, устроивших теракт в «Крокусе», заявил и заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев. «Гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех», — написал он в телеграм-канале.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ни Госдума, ни Совфед не смогут преодолеть решения Конституционного суда России, который еще в 2009 году признал невозможным возвращение смертной казни.