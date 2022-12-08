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Политика ,  
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Медведев допустил возврат к смертной казни без изменения Конституции

Медведев заявил, что смертную казнь возможно вернуть без изменения Конституции
Экс-президент считает возможным возвращение смертной казни без внесения изменений в Основной закон при изменении позиции Конституционного суда
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

В случае необходимости возвращения смертной казни в России менять Конституцию не понадобится, для этого нужно изменение правовых позиций Конституционного суда, заявил «РИА Новости» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что никогда не говорил о необходимости немедленного возврата смертной казни. По словам Медведева, это будет возможно только в случае «максимально весомых оснований», в том числе когда «опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает» или в военное время.

«И тогда не нужно менять Конституцию, это абсолютно излишне. Достаточно, чтобы изменились сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни. А в таких условиях они не могут не измениться. И это отлично понимают все разумные люди, в том числе и те, кто специально поставлен охранять права и свободы человека», — сказал он.

После начала спецоперации на Украине Россия объявила о выходе из Совета Европы (страну официально исключили из организации в марте) и пообещала денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека (она в том числе предусматривает запрет на смертную казнь).

Весной Медведев заявлял, что в России больше нет ограничений для возвращения смертной казни, но указывал, что все будет зависеть от ситуации. В ноябре он допускал, что при необходимости мораторий на смертную казнь может быть отменен. Высшая мера наказания в России не применяется с конца 1990-х. Мораторий на смертную казнь Конституционный суд подтверждал своими постановлениями в 1999 и 2009 году.

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин говорил, что возвращение к практике применения смертной казни при нынешней Конституции невозможно. В случае изменения ст. 20 второй главы, где содержится положение о праве каждого на жизнь и о смертной казни как виде наказания, потребуется фактически принять новый Основной закон, отмечал он.

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Президент Владимир Путин неоднократно выступал против возвращения смертной казни. В начале декабря он подтвердил, что его позиция по этому вопросу не изменилась, а также сослался на слова Зорькина. В Кремле до этого несколько раз говорили, что не обсуждают вопрос об отмене моратория на смертную казнь.

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смертная казнь Дмитрий Медведев
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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