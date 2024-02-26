 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Кремль исключил визит Путина в Турцию до выборов

Песков: до выборов посещение президентом Владимиром Путиным Турции не состоится
Сюжет
Выборы президента России
До президентских выборов посещение Владимиром Путиным Турции не планируется из-за сжатого графика главы государства, сообщил Песков. По его словам, в связи с визитом ведется «подготовка контактов на высшем уровне»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин не планирует посещать Турцию до проведения выборов главы государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он ответил на вопрос о возможности встречи Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«До выборов все-таки достаточно сжатый график, он достаточно напряженный у президента, да и у господина Эрдогана весьма напряженный. Но подготовка контактов на высшем уровне ведется, мы об этом неоднократно заявляли. Это контакты состоятся, но в тот момент, когда это будет наилучшим образом подходить к графикам двух президентов», — уточнил он.

7 февраля «РИА Новости» со ссылкой на источник писали, что запланированный на февраль визит Путина в Турцию перенесен, предварительно, на конец апреля — начало мая. «В связи с электоральным циклом в двух странах, как вы знаете, в Турции пройдут выборы в муниципалитеты, а в России президентские выборы, было принято решение отложить визит (Путина), предварительно, на конец апреля — начало мая», — сказал собеседник агентства.

О том, что посещение могло бы состояться 12 февраля, сообщали источники «РИА Новости» и Reuters. Предстоящий визит президента России в Турцию ранее, 29 января, подтвердил помощник главы государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Однако, он не уточнял дату посещения страны Путиным.

Возможный приезд в Турцию станет первым визитом Путина в государство, состоящее в НАТО, с января 2020 года, когда российский президент посетил Германию.

Путин объяснил перенос встречи с Эрдоганом выборами в Турции
Политика

Летом 2023 года уже велось обсуждение возможного посещения Путиным Турции. «Или он (Эрдоган — РБК) к нам приедет, или я к нему съезжу», говорил Путин в июле. Чуть ранее о том, что президент России может приехать в Турцию говорил Эрдоган.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Позже, 4 сентября 2023 года, в Сочи состоялась встреча Путина и Эрдогана. «Знаю, что вы хотите сегодня поднять вопрос о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу», — заявил тогда президент России.

Москва вышла из зерновой сделки в июле прошлого года, поскольку не соблюдалось ослабление ограничений для российского сельхозэкспорта в рамках договоренностей. Россия допускает возвращение к соглашениям при соблюдении ее требований, включая переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники и снятие ограничений с экспорта российских удобрений.

Путин тогда также сообщил, что «Газпром» передал турецкой госкомпании Botas (занимается транспортировкой энергоносителей) «дорожную карту» по созданию газового хаба в Турции. «На повестке дня — учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа», — отметил он. Впервые Путин предложил создать новый газовый хаб в Турции в октябре 2022 года — после того как в Балтийском море были подорваны три нитки из четырех двух газовых магистралей «Северных потоков».

Песков сообщил, что Эрдоган и Путин не подписывали какие-либо документы по итогам встречи.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Авторы
Теги
Персоны
Георгий Смирнов, Виктория Полякова Виктория Полякова
Владимир Путин Турция
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Материалы по теме
Путин договорился с Эрдоганом о своем визите в Турцию
Политика
Эрдоган допустил визит Путина в Турцию в конце апреля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
АСВ оценило объем средств на электронных кошельках QIWI Банка Финансы, 14:09
Путин по телефону поздравил Эрдогана с 70-летним юбилеем Политика, 14:07
«Кристаллу» отказали в регистрации абсента «Шаман» из-за псевдонима певца Бизнес, 14:00
Таможня штрафует покупателей «серых» товаров и наращивает экспорт: обзор Pro, 13:56
На льду Амура между Россией и Китаем устроили автогонки. Видео Общество, 13:52
Поел и сразу подобрел: как еда влияет на настроение Pro, 13:52
Не только ETF. Как розничные трейдеры повлияли на рост крипторынка Крипто, 13:48
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Новой Зеландии во время ралли погибли 15-летний гонщик и его штурман Спорт, 13:47
В Израиле раскрыли сроки эвакуации палестинцев с юга сектора Газа Политика, 13:45
Красноярский бар «Элтон» закрылся после жалоб и рейда полиции Политика, 13:41
Смешные продажи: зачем веселить клиентов в b2b Pro, 13:39
Кремль оценил новые санкции США и Евросоюза против России Политика, 13:39
Российские войска заняли Ласточкино Политика, 13:29
Кто прошел в новоизбранный белорусский парламент Политика, 13:26