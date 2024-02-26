Кремль исключил визит Путина в Турцию до выборов

До президентских выборов посещение Владимиром Путиным Турции не планируется из-за сжатого графика главы государства, сообщил Песков. По его словам, в связи с визитом ведется «подготовка контактов на высшем уровне»

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин не планирует посещать Турцию до проведения выборов главы государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он ответил на вопрос о возможности встречи Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«До выборов все-таки достаточно сжатый график, он достаточно напряженный у президента, да и у господина Эрдогана весьма напряженный. Но подготовка контактов на высшем уровне ведется, мы об этом неоднократно заявляли. Это контакты состоятся, но в тот момент, когда это будет наилучшим образом подходить к графикам двух президентов», — уточнил он.

7 февраля «РИА Новости» со ссылкой на источник писали, что запланированный на февраль визит Путина в Турцию перенесен, предварительно, на конец апреля — начало мая. «В связи с электоральным циклом в двух странах, как вы знаете, в Турции пройдут выборы в муниципалитеты, а в России президентские выборы, было принято решение отложить визит (Путина), предварительно, на конец апреля — начало мая», — сказал собеседник агентства.

О том, что посещение могло бы состояться 12 февраля, сообщали источники «РИА Новости» и Reuters. Предстоящий визит президента России в Турцию ранее, 29 января, подтвердил помощник главы государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Однако, он не уточнял дату посещения страны Путиным.

Возможный приезд в Турцию станет первым визитом Путина в государство, состоящее в НАТО, с января 2020 года, когда российский президент посетил Германию.

Летом 2023 года уже велось обсуждение возможного посещения Путиным Турции. «Или он (Эрдоган — РБК) к нам приедет, или я к нему съезжу», говорил Путин в июле. Чуть ранее о том, что президент России может приехать в Турцию говорил Эрдоган.

Позже, 4 сентября 2023 года, в Сочи состоялась встреча Путина и Эрдогана. «Знаю, что вы хотите сегодня поднять вопрос о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу», — заявил тогда президент России.

Москва вышла из зерновой сделки в июле прошлого года, поскольку не соблюдалось ослабление ограничений для российского сельхозэкспорта в рамках договоренностей. Россия допускает возвращение к соглашениям при соблюдении ее требований, включая переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники и снятие ограничений с экспорта российских удобрений.

Путин тогда также сообщил, что «Газпром» передал турецкой госкомпании Botas (занимается транспортировкой энергоносителей) «дорожную карту» по созданию газового хаба в Турции. «На повестке дня — учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа», — отметил он. Впервые Путин предложил создать новый газовый хаб в Турции в октябре 2022 года — после того как в Балтийском море были подорваны три нитки из четырех двух газовых магистралей «Северных потоков».

Песков сообщил, что Эрдоган и Путин не подписывали какие-либо документы по итогам встречи.