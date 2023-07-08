Эрдоган анонсировал возможный визит Путина в Турцию в августе

В Турции ожидают, что президент России Владимир Путин посетит страну в августе. Об этом на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN Turk.

«В ближайший месяц состоится визит господина Путина в Турцию, мы вновь сможем обсудить тему обмена военнопленными лицом к лицу», — сказал Эрдоган.

До визита Путина в страну стороны будут вести телефонные переговоры. В Кремле в свою очередь не исключают контактов с Эрдоганом после визита Зеленского.

Визит Зеленского в Стамбул состоялся 7 июля. Лидеры двух государств обсудили военный конфликт на Украине, зерновую сделку, обмен военнопленными с Россией, а также возможное членство Украины в НАТО.

На совместной пресс-конференции по итогам переговоров Эрдоган заявил, что Украина заслуживает быть членом НАТО.

Киев подал заявку на вступление в Североатлантический альянс в сентябре прошлого года. Как заявил Белый дом, по итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Украина не присоединится к блоку, поскольку ей нужно предпринять дополнительные шаги на этом пути. Россия называет недопущение соседней страны в блок одной из целей своей спецоперации.