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Путин объяснил перенос встречи с Эрдоганом выборами в Турции

Путин заявил, что или он поедет в Турцию, или Эрдоган посетит Россию

Либо Владимир Путин посетит Турцию, либо президент Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию. Об этом российский президент заявил на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

«Или он (Реджеп Тайип Эрдоган. — РБК) к нам приедет, или я к нему съезжу. Визиты за недели до выборов можно было бы рассматривать как попытку оказать влияние на внутриполитический процесс, мы решили встречу перенести», — заявил Путин.

В середине мая в Турции прошли президентские выборы.

О том, что Путин может посетить Турцию в августе, Эрдоган впервые заявил в начале июля. Кремль, комментируя его слова, сказал, что контакты Эрдогана и Путина возможны, но точных дат пока нет. Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что Путин обещал Эрдогану приехать в Турцию.

Турецкий президент также заявил о намерении лично обсудить с Путиным возвращение на Украину командиров батальона «Азов», о котором Киев сообщил 8 июля. Согласно достигнутым договоренностям при обмене пленными, они должны были оставаться в Турции до конца военных действий.

Теги
Персоны
Владимир Путин Турция Реджеп Тайип Эрдоган официальный визит
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

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