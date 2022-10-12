Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб

Путин: в Турции можно создать крупнейший газовый хаб, если в этом заинтересована Европа

Москва может перенаправить поставки в регион Черного моря и компенсировать таким образом утраченный объем транзита по «Северным потокам», считает президент

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Россия могла бы создать в Турции «крупнейший газовый хаб» для поставок Европу, заявил президент Владимир Путин на заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

«По «Турецкому потоку» транзитируется сейчас в Европу 14 млрд куб. м газа. Не такой уж большой объем, но приличный. <...> Утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу [маршруты] через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры», — сказал Путин. Такой шаг, по мнению президента, был бы экономически целесообразен, а безопасность подобного маршрута, «судя по последним событиям, конечно, значительно выше».

Помимо «Турецкого потока», Москва также поставляет в Турцию топливо по «Голубому потоку». Оба газопровода проходят по дну Черного моря. «Голубой поток» (в 2021 году объем поставок по нему составил 15,98 млрд куб. м) предназначен для поставок газа только на турецкий рынок. Первая из двух ниток «Турецкого потока» (15,75 млрд из 31,5 куб. м) используется для поставок турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Поставки газа в Европу по «Северному потоку» приостановлены с конца августа: «Газпром» сослался на техобслуживание газоперекачивающего агрегата, а затем на неисправность турбины. В конце сентября на этом газопроводе и на так и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли взрывы. В «Газпроме» заявили о «беспрецедентных» разрушениях отказались оценить сроки восстановления труб.

В Европе на фоне сокращения поставок из России начался газовый кризис, власти стран Евросоюза призвали жителей экономить энергоресурсы и готовиться к трудной зиме. Чтобы снизить стоимость коммунальных услуг для населения, Еврокомиссия решила взимать сверхприбыль энергетических компаний и распределять эти суммы между потребителями. В то же время в ЕС продолжают обсуждать дальнейшие санкции против российских энергоресурсов, в том числе потолок цен на газ.