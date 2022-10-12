Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 62,35 (+1,55) Инвестиции, 11 окт, 16:08
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 63,68 (+1,37) Инвестиции, 11 окт, 16:08
Суд по требованию Coca-Cola признал недействительной охрану знака Fantola Бизнес, 14:57
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 14:50
Южная Корея не впустила россиян на катерах, прибывших после 21 сентября Политика, 14:46
Путин обвинил Киев в политических убийствах и этнических чистках Политика, 14:38
Помогите ему вернуться: что делать, если мужа призвали в армию Pro, 14:36
Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб Экономика, 14:33
СБУ после обысков обвинила митрополита в «поддержке Кремля» Общество, 14:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин заявил о возможности ЕС «просто открыть кран» для поставок газа Политика, 14:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:28
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 14:27
В ЕС согласовали непризнание паспортов, выданных в новых регионах России Политика, 14:14
Спасшему «Реал» от проигрыша «Шахтеру» игроку наложили 20 швов на лицо Спорт, 14:10
Сколько больших кораблей нужно России для логистической «независимости» Pro, 14:10
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 14:04
Экономика ,  
0 

Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб

Путин: в Турции можно создать крупнейший газовый хаб, если в этом заинтересована Европа
Москва может перенаправить поставки в регион Черного моря и компенсировать таким образом утраченный объем транзита по «Северным потокам», считает президент
«Газпром» GAZP ₽161,84 -0,64% Купить

Video

Россия могла бы создать в Турции «крупнейший газовый хаб» для поставок Европу, заявил президент Владимир Путин на заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

«По «Турецкому потоку» транзитируется сейчас в Европу 14 млрд куб. м газа. Не такой уж большой объем, но приличный. <...> Утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу [маршруты] через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры», — сказал Путин. Такой шаг, по мнению президента, был бы экономически целесообразен, а безопасность подобного маршрута, «судя по последним событиям, конечно, значительно выше».

Помимо «Турецкого потока», Москва также поставляет в Турцию топливо по «Голубому потоку». Оба газопровода проходят по дну Черного моря. «Голубой поток» (в 2021 году объем поставок по нему составил 15,98 млрд куб. м) предназначен для поставок газа только на турецкий рынок. Первая из двух ниток «Турецкого потока» (15,75 млрд из 31,5 куб. м) используется для поставок турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Поставки газа в Европу по «Северному потоку» приостановлены с конца августа: «Газпром» сослался на техобслуживание газоперекачивающего агрегата, а затем на неисправность турбины. В конце сентября на этом газопроводе и на так и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли взрывы. В «Газпроме» заявили о «беспрецедентных» разрушениях отказались оценить сроки восстановления труб.

В Европе на фоне сокращения поставок из России начался газовый кризис, власти стран Евросоюза призвали жителей экономить энергоресурсы и готовиться к трудной зиме. Чтобы снизить стоимость коммунальных услуг для населения, Еврокомиссия решила взимать сверхприбыль энергетических компаний и распределять эти суммы между потребителями. В то же время в ЕС продолжают обсуждать дальнейшие санкции против российских энергоресурсов, в том числе потолок цен на газ.

Читайте на РБК Pro
Си Цзиньпин идет на третий срок. Как он будет спасать экономику Китая Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Когнитивное искажение, которое мешает принимать верные финансовые решения Фото: Shutterstock QIWI наращивает прибыль на акцию. Стоит ли в нее инвестировать Фото: McCarthy / Getty Images Ребенок — прокрастинатор. Как помочь ему выполнять все задачи в срок Почему ромашка и череда не помогут успокоить кожу Что ситуация в США говорит о будущем мировой экономики — The Economist Фото: Unsplash Деглобализация-2022: почему мир раскалывается на части и что будет дальше Фото: China Photos / Getty Images В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций
Авторы
Теги
Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
При участии
Тимофей Дзядко
Владимир Путин Турция газ

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
«Газпром» напомнил, что в 2015 году у «Северного потока» нашли взрыватель
Политика
Турция будет оплачивать четверть поставок газа из России в рублях
Политика
«Газпром» договорился с Италией и возобновил поставки газа через Австрию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter