Песков: никакие документы после встречи Путина и Эрдогана не будут подписаны

Кремль исключил подписание документов после переговоров Путина и Эрдогана

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) (Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Reuters)

Подписание документов по итогам встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не планируется, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Его спросили, подпишут ли главы государств какие-либо документы по итогам переговоров.

«Нет», — ответил Песков.

Встреча Путина и Эрдогана проходит в Сочи 4 сентября. Уже завершились переговоры в составе расширенных делегаций, они продолжались около полутора часов.

Во вступительном слове Путин сказал, что Россия открыта для переговоров по зерновой сделке. Эрдоган в ответ заявил, что сообщение по итогам встречи двух лидеров «станет шагом навстречу всему миру, особенно развивающимся африканским странам».

Источники ТАСС и «РИА Новости» рассказывали, что Турция намерена предложить России смену подхода к зерновой сделке. Турецкая газета Milliyet одним из возможных сценариев возобновления соглашения называла сохранение встреч представителей России, Турции и ООН в Стамбуле и присоединение к ним Украины «в случае прогресса».

Москва вышла из соглашения 17 июля, обвинив Запад в невыполнении российской части зерновой сделки. Москва требовала обеспечить свободный доступ российского зерна на рынки и снять часть санкций против экспорта сельхозпродукции из России. Как писали Sabah и Anadolu, ООН предложила начать переговоры по выполнению условий России.