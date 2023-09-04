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Путин рассказал об отправке «дорожной карты» по газовому хабу в Турции

«Газпром» отправил «дорожную карту» турецкой Botas для строительст газового хаба
«Газпром» отправил турецкой Botas «дорожную карту» по строительству газового хаба, рассказал президент Владимир Путин. Новый хаб нужен для перенаправления экспорта российского газа, который ранее поставлялся через «Северный поток»
«Газпром» GAZP ₽180,69 +1,39% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

«Газпром» передал турецкой госкомпании Botas, которая занимается транспортировкой энергоносителей, «дорожную карту» по созданию газового хаба во Фракийском регионе, который находится в европейской части Турции недалеко от приемного пункта уже действующего газопровода «Турецкий поток» в Кыйыкее. Об этом в понедельник, 4 сентября, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

«На повестке дня — учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа», — отметил Путин.

Вице-премьер Александр Новак, курирующий вопросы топливно-энергетического комплекса, который участвовал в переговорах, отказался отвечать на уточняющие вопросы корреспондента РБК.

«Газпром» в отчете за 2022 год упоминал, что российская сторона представила Турции свою концепцию создания газового хаба, параметры и принципы его функционирования. РБК отправил запросы в пресс-службы «Газпрома» и Botas.

Впервые Путин предложил создать новый газовый хаб в Турции еще в октябре 2022 года после того, как в Балтийском море были подорван газопроводы «Северный поток-1», по которому поставлялся газ в Германию и другие страны Евросоюза, и еще не введены в эксплуатацию «Северный поток-2». Тогда российский президент пояснял, что это проект позволит переориентировать транзит через Черное море, но для его создания также необходим интерес со стороны потенциальных покупателей газа, а именно стран Европы. В июле 2023 года он говорил, что проект предполагает создание электронной торговой площадки, а не хранение больших объемов газа.

Путин рассказал об отправке «дорожной карты» по газовому хабу в Турции
Путин рассказал об отправке «дорожной карты» по газовому хабу в Турции

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Перед встречей с Эрдоганом 4 сентября Путин заявил, что Россия и Турция продвинулась в переговорах по созданию этого газового хаба и Москва рассчитывает на скорое их завершение. По его словам, это необходимо для того, чтобы «сделать ситуацию в энергетике более стабильной и сбалансированной». Турецкий президент, в свою очередь, сказал, что cоздание газового хаба «обогатит наши отношения».

В саму Турцию Россия экспортирует газ по двум трубопроводам — «Голубой поток», через который можно поставлять 16 млрд куб. м в год, и «Турецкий поток» ежегодной мощностью 31,5 куб. Всего у «Турецкого потока» две нитки (по 15,75 млрд куб. м в год каждая), по одной из них газ идет в Турцию, по второй — в страны Юго-Восточной Европы. По словам Путина, в 2022 году Россия поставила в Турцию через оба газопровода 21,5 млрд куб. м, а за январь—август 2023-го — более 10 млрд куб. м.

В конце 2024 года прекращает действовать договор «Газпрома» на транзит газа в ЕС через территорию Украины и Киев уже заявил, что не будет его продлевать. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на это ответил, что объем газа, поступающий в эту страну из России через Украину, может быть перенаправлен на газопровод «Турецкий поток». Он напомнил, что пропускная способность «Турецкого потока» в Венгрию составляет 8,5 млрд куб. м, поэтому по нему республика может получать весь объем российского газа по долгосрочному контракту.

Российские власти и «Газпром» до сих пор не называли параметры нового хаба в Туцрии. Аналитики «Яков и партнеры» прогнозируют, что на горизонте до 2030 года реализация этого проекта позволит увеличить экспорт газа только на 10 млрд куб. м, что не хватит для замены поставок через Балтийское море. Так, через «Северный поток-1» Россия в 2021 году экспортировала 59,2 млрд куб. м. Поставки по нему были прекращены в августе 2022 года, когда «Газпром» сослался на техобслуживание газоперекачивающего агрегата, а затем на неисправность турбины. Через несколько недель этот газопровод был взорван.

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