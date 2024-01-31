Reuters узнал дату первого визита Путина в страну НАТО с 2020 года
Президент России Владимир Путин посетит Турцию для переговоров с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 12 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.
Ранее газета Türkiye также писала, что визит Путина в Турцию состоится 12 февраля.
Предстоящий визит российского президента в Турцию ранее, 29 января, подтвердил и его помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Он не уточнил дату визита, однако подтвердил, что речь идет о феврале. Ушаков отметил, что одной из основных тем переговоров станет военная операция на Украине.
Предыдущая встреча Путина и Эрдогана прошла в Сочи 4 сентября 2023 года. Российский президент в ходе переговоров заявил, что Москва готова к диалогу по возобновлению зерновой сделки, из которой вышла в июле. Стороны также обсудили создание газового хаба в Турции.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Эрдоган и Путин не подписывали какие-либо документы по итогам встречи.
Турция входит в НАТО. Приезд в страну станет первым визитом Владимира Путина в государство, состоящее в альянсе, с 2020 года, когда российский президент посетил Германию.
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