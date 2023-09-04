Путин на встрече с Эрдоганом заявил об открытости России к переговорам по зерновой сделке

Путин заявил Эрдогану о готовности к переговорам по зерновой сделке

Россия открыта для переговоров по зерновой сделке, заявил Путин на встрече с Эрдоганом в Сочи. Глава украинского МИДа называл эту встречу «почти последней возможностью» для возобновления сделки

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва готова к переговорам по зерновой сделке. РБК вел трансляцию встречи.

«Знаю, что вы хотите сегодня поднять вопрос о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу», — сказал российский президент.

Эрдоган в ответ заявил, что, как он думает, сообщение по итогам встречи двух лидеров «станет шагом навстречу всему миру, особенно развивающимся африканским странам».

Зерновая сделка была заключена в июле прошлого года Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН. В ее рамках были созданы коридоры в Черном море для вывоза зерна из украинских портов. Вторая часть соглашений подразумевала ослабление ограничений для российского сельхозэкспорта.