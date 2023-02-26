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Шмыгаль предрек России и Украине 100 лет без примирения и сотрудничества

Премьер Украины Шмыгаль исключил примирение и сотрудничество с Россией в ближайшие 100 лет
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль исключил возможность замораживания конфликта и территориальные уступки со стороны Киева
Арка Свободы украинского народа (до 14 мая 2022 года носила название Арка дружбы народов)
Арка Свободы украинского народа (до 14 мая 2022 года носила название Арка дружбы народов) (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Примирение между Россией и Украиной невозможно в ближайшие 100 лет, заявил в интервью Focus украинский премьер Денис Шмыгаль. Его ответы на вопросы издания опубликованы на сайте правительства Украины.

«Примирение, сотрудничество — нет, не в ближайшие 100 лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной», — сказал он.

Отвечая на вопрос, как долго украинцы захотят терпеть конфликт, который приводит к жертвам, Шмыгаль ответил, что украинское общество «готово бороться за свободу и независимость». «В этом контексте психологически важно заверение международных политиков, что они будут поддерживать нас столько, сколько потребуется», — добавил глава правительства Украины.

Он вновь озвучил ранее неоднократно заявленный Киевом тезис о необходимости вывода российских войск и возвращении к границам 1991 года, а также исключил возможность замораживания конфликта, поскольку это, по его словам, «сыграет на руку» России.

Шмыгаля спросили, может ли Украина уступить территорию в обмен на быстрое вступление в ЕС и серьезные гарантии безопасности для остальной части страны. «Украина не видит никаких компромиссов относительно своей территориальной целостности. Общество этого не допустит», — ответил он.

Российская военная операция на Украине продолжается больше года. После ее начала Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что нужно забыть о «человеческих отношениях» с Россией, о заявлениях про дружбу, добрососедство и совместную историю. Он выступил за прагматичный подход в диалоге с Москвой и неоднократно называл условием мира вывод российских войск с Украины.

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Российский президент Владимир Путин целью военной операции называл защиту населения Донбасса «от геноцида со стороны киевского режима» и обеспечение безопасности самой России. В развязывании войны он обвинял Запад, а также указывал, что Россия пытается завершить боевые действия, начатые, по его словам, националистами на Украине в 2014 году.

В Кремле отвергали требование о выводе войск, которое Киев выдвигал в качестве условия для мирного урегулирования. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что украинской стороне необходимо учитывать появление в составе России новых территорий. Путин в прошлом году заявлял, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор и Россия этот выбор обсуждать не будет и «не предаст».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Денис Шмыгаль
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