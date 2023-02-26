Премьер Украины Шмыгаль исключил примирение и сотрудничество с Россией в ближайшие 100 лет

Шмыгаль предрек России и Украине 100 лет без примирения и сотрудничества

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль исключил возможность замораживания конфликта и территориальные уступки со стороны Киева

Арка Свободы украинского народа (до 14 мая 2022 года носила название Арка дружбы народов) (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Примирение между Россией и Украиной невозможно в ближайшие 100 лет, заявил в интервью Focus украинский премьер Денис Шмыгаль. Его ответы на вопросы издания опубликованы на сайте правительства Украины.

«Примирение, сотрудничество — нет, не в ближайшие 100 лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной», — сказал он.

Отвечая на вопрос, как долго украинцы захотят терпеть конфликт, который приводит к жертвам, Шмыгаль ответил, что украинское общество «готово бороться за свободу и независимость». «В этом контексте психологически важно заверение международных политиков, что они будут поддерживать нас столько, сколько потребуется», — добавил глава правительства Украины.

Он вновь озвучил ранее неоднократно заявленный Киевом тезис о необходимости вывода российских войск и возвращении к границам 1991 года, а также исключил возможность замораживания конфликта, поскольку это, по его словам, «сыграет на руку» России.

Шмыгаля спросили, может ли Украина уступить территорию в обмен на быстрое вступление в ЕС и серьезные гарантии безопасности для остальной части страны. «Украина не видит никаких компромиссов относительно своей территориальной целостности. Общество этого не допустит», — ответил он.

Российская военная операция на Украине продолжается больше года. После ее начала Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что нужно забыть о «человеческих отношениях» с Россией, о заявлениях про дружбу, добрососедство и совместную историю. Он выступил за прагматичный подход в диалоге с Москвой и неоднократно называл условием мира вывод российских войск с Украины.

Российский президент Владимир Путин целью военной операции называл защиту населения Донбасса «от геноцида со стороны киевского режима» и обеспечение безопасности самой России. В развязывании войны он обвинял Запад, а также указывал, что Россия пытается завершить боевые действия, начатые, по его словам, националистами на Украине в 2014 году.

В Кремле отвергали требование о выводе войск, которое Киев выдвигал в качестве условия для мирного урегулирования. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что украинской стороне необходимо учитывать появление в составе России новых территорий. Путин в прошлом году заявлял, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор и Россия этот выбор обсуждать не будет и «не предаст».