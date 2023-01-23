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Зеленский посоветовал забыть о дружбе с Россией до вывода войск с Украины

Зеленский: Украине нужно забыть о дружбе с Россией, важен прагматичный подход
В отношениях с Россией нужен прагматичный подход, заявил Владимир Зеленский. В Москве называли нереалистичными условия Киева для возобновления диалога

Российские войска должны покинуть территорию Украины, и только после этого могут следовать какие-либо дипломатические шаги, заявил в интервью телеканалу ARD украинский президент Владимир Зеленский.

«Украина должна точно понимать, что о человеческих отношениях [с Россией] забыли, о громких словах «добрососедство», «дружба», «совместная история» забыли», — сказал он. По словам украинского лидера, в отношениях с Россией нужен прагматичный подход. «Шаг первый — с нашей территории должны уйти. <...> Вышли с территории нашей независимой страны, перестали пользоваться оружием, прекратили стрельбу, признали эту трагедию трагедией. Но это уже дипломатические шаги», — заявил Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, при каких условиях возможно возобновление диалога с Москвой, украинский президент сказал: «Вы должны понять, что вас должны уважать. Я имею в виду страну, международное право, суверенитет, территориальную целостность».

Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой в феврале 2022 года. В первые месяцы боевых действий шли переговоры делегаций двух стран, но вскоре они прекратились. Конкретных результатов добиться не удалось, обе стороны обвиняют друг друга в срыве диалога. Зеленский в ноябре допускал переговоры с Россией на условиях «формулы мира», предусматривающей прекращение боевых действий и вывод российских войск.

В МИД России называли выдвинутые Киевом условия нереалистичными и неадекватными ситуации. В Кремле отмечали, что власти Украины должны учитывать реалии и появление в составе России новых субъектов. Среди прочих требований Москвы — безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус Украины.

До начала боевых действий президент России Владимир Путин говорил, что для разрешения кризиса в отношениях Киев должен отказаться от планов вступить в НАТО. В декабре он заявил, что происходящее на Украине является общей трагедией, но причиной этого стала «политика других стран, третьих стран, которые всегда к этому стремились, к дезинтеграции русского мира». Путин при этом отметил, что по-прежнему считает украинский народ братским.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Украина дипломатия переговоры Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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