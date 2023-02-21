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Послания Путина Федеральному собранию ,  
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Путин заявил, что это «Запад развязал войну»

Владимир Путин в ходе послания заявил, что это «Запад развязал войну»
Россия применила силу, что остановить ее, сказал президент
Во время послания Владимира Путина Федеральному Собранию
Во время послания Владимира Путина Федеральному Собранию (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин в ходе послания обвинил Запад в развязывании войны. РБК ведет трансляцию.

Россия, по его словам, применила силу, что остановить эту войну.

«Я хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, что ее остановить», — сказал он.

После атак на Донбасс следующей целью был бы удар по Крыму и Севастополя, утверждает Путин.

«Сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую. Раскрылись. Раскрыли то, что мы и так знаем хорошо», — отметил он.

Президент подчеркнул, что Россия защищает жизни людей и «свой родной дом». Целью Запада же он назвал «безграничную власть»: западные страны уже потратили более $150 млрд на «пособничество и вооружение киевского режима».

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Путин в декабре заявлял, что Запад «сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки» и делает ставку на силу, «фактически разрушив десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности, агрессивно расширяя географию экспансии НАТО». Действия США и их союзников он связывал с желанием любыми средствами сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование. Такой догматизм неизбежно повышает риск «дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада», убежден он.

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Елена Чернышова
Владимир Путин Послание президента к Федеральному Собранию

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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