Путин заявил, что это «Запад развязал войну»

Владимир Путин в ходе послания заявил, что это «Запад развязал войну»

Россия применила силу, что остановить ее, сказал президент

Во время послания Владимира Путина Федеральному Собранию (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин в ходе послания обвинил Запад в развязывании войны. РБК ведет трансляцию.

Россия, по его словам, применила силу, что остановить эту войну.

«Я хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, что ее остановить», — сказал он.

После атак на Донбасс следующей целью был бы удар по Крыму и Севастополя, утверждает Путин.

«Сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую. Раскрылись. Раскрыли то, что мы и так знаем хорошо», — отметил он.

Президент подчеркнул, что Россия защищает жизни людей и «свой родной дом». Целью Запада же он назвал «безграничную власть»: западные страны уже потратили более $150 млрд на «пособничество и вооружение киевского режима».

Путин в декабре заявлял, что Запад «сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки» и делает ставку на силу, «фактически разрушив десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности, агрессивно расширяя географию экспансии НАТО». Действия США и их союзников он связывал с желанием любыми средствами сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование. Такой догматизм неизбежно повышает риск «дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада», убежден он.