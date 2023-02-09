Путин заявил о попытке завершить начавшийся на Украине в 2014-м конфликт

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 16:00
Facebook и Instagram восстановили страницы Трампа Технологии и медиа, 21:56
Роналду забил 500-й гол в национальных чемпионатах Спорт, 21:39
Конгрессмен США подготовил резолюцию о прекращении помощи Украине Политика, 21:39
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17 тыс. Общество, 21:31
МИД опроверг требование России о выходе новых членов НАТО из блока Политика, 21:28
Bloomberg сообщил об увеличении импорта российской нефти в Китай Политика, 21:27
Из «Домашнего ареста» на ТНТ пропала песня Слепакова Технологии и медиа, 21:22
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 21:09
Два клуба решили сняться с чемпионата Турции после землетрясения Спорт, 21:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:00
ВТБ предупредил о появлении фейкового приложения в App Store Финансы, 20:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:53
«Росатом» заявил о готовности к работе по зоне ядерной безопасности ЗАЭС Политика, 20:46
Новые доллары. Что необходимо знать про стейблкоины в 2023 году Крипто, 20:36
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин заявил о попытке завершить начавшийся на Украине в 2014-м конфликт

Путин: Россия не начинала боевых действий на Украине, а пытается их закончить
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Россия не начинала боевых действий на Украине, а пытается их закончить, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.

«Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. С этого все началось. После этого последовали события в Крыму и в Донбассе», — подчеркнул он.

Путин после начала военной операции на Украине неоднократно заявлял, что конфликт начала не Россия. «Война была начата <...> не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине она была начата украинскими властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота, для подавления волеизъявления людей, проживающих в Донбассе», — сказал он в начале декабря прошлого года.

Одной из целей спецоперации он называл «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Теги
Персоны
Владимир Путин Украина Донбасс

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Медведев назвал «мир по-корейски» шагом Киева к признанию утраты Донбасса
Политика
Болсонару сравнил причины спецоперации на Украине с Карибским кризисом
Политика
Путин заявил, что цели спецоперации остаются неизменными
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter