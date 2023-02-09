Путин заявил о попытке завершить начавшийся на Украине в 2014-м конфликт

Путин: Россия не начинала боевых действий на Украине, а пытается их закончить

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Россия не начинала боевых действий на Украине, а пытается их закончить, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.

«Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. С этого все началось. После этого последовали события в Крыму и в Донбассе», — подчеркнул он.

Путин после начала военной операции на Украине неоднократно заявлял, что конфликт начала не Россия. «Война была начата <...> не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине она была начата украинскими властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота, для подавления волеизъявления людей, проживающих в Донбассе», — сказал он в начале декабря прошлого года.

Одной из целей спецоперации он называл «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».