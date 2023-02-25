Макрон анонсировал визит в Китай для «построения мира» на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
На Украине снесли памятник Герою Советского Союза Ивану Третьяку Общество, 20:11
Баффет оценил свои сделки фразой «так себе» и сообщил о рекордной прибыли Инвестиции, 20:10
Медведев победил рекордсмена ОИ и выиграл второй турнир ATP за неделю Спорт, 20:04
Министр спорта Ирана получил сотрясение мозга после крушения вертолета Спорт, 20:03
Министр обороны назвал цель масштабных учений французской армии Политика, 20:00
Boeing прекратит производство истребителя из Top Gun Бизнес, 19:50
Пригожин сообщил о взятии под контроль села Ягодное в ДНР Политика, 19:49
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 19:48
В Никола-Ленивце на Масленицу сожгли «четвертую стену» Общество, 19:45
Футбольный клуб «Урал» сообщил о смерти 19-летнего вратаря Спорт, 19:32
Российские теннисистки выиграли турнир WTA в Дубае Спорт, 19:18
Ургант объяснил перенос совместных с Познером концертов на Кипре и в ОАЭ Общество, 19:12
РПЛ осудила расистские выходки фанатов «Волги» во время матча с «Зенитом» Спорт, 19:07
Почему маньяка Фишера поймали бы быстрее с помощью нейросетей РБК и more.tv, 19:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Макрон анонсировал визит в Китай для «построения мира» на Украине

Президент Франции Макрон анонсировал поездку в Китай на фоне публикации мирного плана КНР
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)
Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует в начале апреля поехать в Китай, чтобы «остановить агрессию» на Украине и «построить мир», передает BFMTV.

«Я сам поеду в Китай в начале апреля. Теперь Китай должен помочь нам оказать давление на Россию, чтобы она никогда не использовала химическое или ядерное оружие <...> и прекратила эту агрессию в качестве предварительного условия для переговоров», — сказал французский лидер.

Макрон также призвал Пекин «не поставлять России никакого оружия». По его мнению, мирное завершение конфликта на Украине «возможно только при условии прекращения российской агрессии, вывода войск и уважения территориального суверенитета и украинского народа».

24 февраля Китай опубликовал свою позицию по урегулированию украинского кризиса, он состоит из 12 пунктов. Туда, в частности, входят отказ от менталитета холодной войны, прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу; возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта и другие пункты.



МИД России на данную инициативу КНР заявил, что Москва ценит «искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирная инициатива Китая не похожа на план, а является скорее высказыванием мыслей.

The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с выводами разведки, 25 февраля написала, что Китай, хотя и призывает к мирным переговорам для решения конфликта Москвы и Киева, рассматривает возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в боевых действиях. Президент США Джо Байден на это заявил, что в Вашингтоне пока не видят того, что Пекин поставляет Москве оружие, однако США «должным образом отреагируют в случае таких поставок».

Теги
Китай Эмманюэль Макрон Франция мирный план
Материалы по теме
Зеленский не увидел в предложениях Китая мирного плана
Политика
Байден назвал мирный план Китая по Украине выгодным только России
Политика
ЕС и НАТО отреагировали на китайский план мирного соглашения по Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter