Макрон анонсировал визит в Китай для «построения мира» на Украине
«Я сам поеду в Китай в начале апреля. Теперь Китай должен помочь нам оказать давление на Россию, чтобы она никогда не использовала химическое или ядерное оружие <...> и прекратила эту агрессию в качестве предварительного условия для переговоров», — сказал французский лидер.
Макрон также призвал Пекин «не поставлять России никакого оружия». По его мнению, мирное завершение конфликта на Украине «возможно только при условии прекращения российской агрессии, вывода войск и уважения территориального суверенитета и украинского народа».
24 февраля Китай опубликовал свою позицию по урегулированию украинского кризиса, он состоит из 12 пунктов. Туда, в частности, входят отказ от менталитета холодной войны, прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу; возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта и другие пункты.
МИД России на данную инициативу КНР заявил, что Москва ценит «искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирная инициатива Китая не похожа на план, а является скорее высказыванием мыслей.
The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с выводами разведки, 25 февраля написала, что Китай, хотя и призывает к мирным переговорам для решения конфликта Москвы и Киева, рассматривает возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в боевых действиях. Президент США Джо Байден на это заявил, что в Вашингтоне пока не видят того, что Пекин поставляет Москве оружие, однако США «должным образом отреагируют в случае таких поставок».