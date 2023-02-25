Макрон анонсировал визит в Китай для «построения мира» на Украине

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует в начале апреля поехать в Китай, чтобы «остановить агрессию» на Украине и «построить мир», передает BFMTV.

«Я сам поеду в Китай в начале апреля. Теперь Китай должен помочь нам оказать давление на Россию, чтобы она никогда не использовала химическое или ядерное оружие <...> и прекратила эту агрессию в качестве предварительного условия для переговоров», — сказал французский лидер.

Макрон также призвал Пекин «не поставлять России никакого оружия». По его мнению, мирное завершение конфликта на Украине «возможно только при условии прекращения российской агрессии, вывода войск и уважения территориального суверенитета и украинского народа».

24 февраля Китай опубликовал свою позицию по урегулированию украинского кризиса, он состоит из 12 пунктов. Туда, в частности, входят отказ от менталитета холодной войны, прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу; возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта и другие пункты.