CNN узнал о составлении Зеленским для США списка с желаемым вооружением

Зеленский передаст США письменную просьбу по истребителям F-16, дальнобойным ракетам и прочему вооружению, конгрессмены пообещали рассмотреть список. Байден говорил, что ВСУ пока нужно иное оружие. Москва критикует эти обсуждения

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский составит список вооружений и предметов первой необходимости, в котором нуждается Киев; перечень рассмотрит посетившая украинскую столица группа конгрессменов-республиканцев США, пишет CNN со ссылкой на источник.

С Зеленским встретился председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и четырьмя другими членами палаты. Он заявил им, что Украине нужны истребители F-16 и ракеты большей дальности.

Встреча была организована к годовщине начала военной операции России на фоне заявление некоторых конгрессменов от Республиканской партии, угрожающих заблокировать будущие поставки Украине. Телеканал отметил, что ситуация стала ярким примером расхождения мнений в рядах республиканцев по этому вопросу.

«[Зеленский] сказал, что мы будет держаться столько, сколько потребуется. И хотя это правда, я надеюсь, что победа в этом конфликте не займет много времени. И для этого у нас есть сильная двухпартийная поддержка, чтобы дать Украине все, что ей нужно для победы», — рассказал затем Маккол на заседании в конгрессе.

Получение дальнобойного вооружения и истребителей стало приоритетом для Украины после анонсированных поставок западных танков, говорил Зеленский, пообещав добиться их получения. МИД Украины гарантировал, что западные истребители не будут применены против целей в России.

Несмотря на поддержку некоторых влиятельных конгрессменов и обсуждения такого шага в Госдепартаменте, американский президент Джо Байден исключил возможность поставок истребителей на данный момент. Он пояснил, что пока ВСУ нужно иное вооружение, «чтобы добиться успеха этой весной и этим летом, переходя к осени» — танки, ПВО, артиллерия и HIMARS. При этом если кто-либо решит поставлять Украине истребители, США будут только приветствовать такое решение, заверили в Белом доме.

Поставки западных вооружений российские власти критикуют. Кремль называет «продолжение дискуссии теперь уже по авиационной составляющей» фактором роста напряжения в конфликте на Украине. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — предупредил президент Владимир Путин в конце февраля.

