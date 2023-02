В Госдепе допустили передачу Украине истребителей нового поколения

Фото: Michael Dodge / Getty Images

США обсуждают возможность поставок Украине истребителей четвертого или пятого поколения, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью The Washington Post.

«Мы продолжаем вести эти переговоры как внутри [американской администрации], рассматривая долгосрочные [потребности Киева в] противовоздушной обороне, так и с Украиной», — сказала она.

По словам Нуланд, некоторые страны Европы заинтересованы в поставке самолетов, но пока не приняли решение. Она подчеркнула, что «речь идет о меняющейся картине», при которой западные страны рассматривают, что именно нужно Украине.

В Вашингтоне неоднократно заявляли, что не будут поставлять Украине американские истребители F-16. При этом координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что США будут приветствовать передачу боевых самолетов другими странами.

Источники The Financial Times в Вашингтоне утверждали, что США могут отправить Киеву современные боевые самолеты или разрешить реэкспорт истребителей при затягивании конфликта. The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников также писала, что в администрации президента США не исключают передачу F-16 Киеву через третьи страны, в том числе через Данию или Нидерланды.