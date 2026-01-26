О чем делегации России, Украины и США договорились в Абу-Даби Это были первые переговоры в трехстороннем формате

Москва, Киев и Вашингтон охарактеризовали трехсторонние переговоры в Абу-Даби как конструктивные и анонсировали скорый второй раунд — возможно, уже на этой неделе. Подробнее — в статье РБК

Фото: Reuters

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США при участии представителей ОАЭ. Они осуществлялись «в максимально закрытом режиме» — детали Москва, Вашингтон и Киев начали постепенно раскрывать лишь с течением времени. В их заявлениях есть общий знаменатель: все три стороны называют переговоры конструктивными и настроены на их продолжение. 26 января в Москве и Киеве сообщили, что следующий этап консультаций может пройти уже на этой неделе.

Что обсуждалось в Абу-Даби

На встрече в ОАЭ делегации России и Украины впервые напрямую обсудили мирный план, который США методом челночной дипломатии согласовывают с ними с конца октября 2025 года. По информации ТАСС, встречи прошли в закрытой дипломатической резиденции Каср аш-Шати — она не отображается на общедоступных картах и используется для особо важных встреч.

Делегацию России возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, в нее вошли представители Минобороны (официально российская сторона список делегации не обнародовала); также в Абу-Даби присутствовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Состав украинской делегации был утвержден указом Владимира Зеленского, в нее вошли десять человек, в том числе: глава делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, первый замглавы офиса президента Сергей Кислица, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, начальник Главного управления разведки (ГУР) Олег Иващенко и его заместитель Вадим Скибицкий, советник офиса президента по вопросам экономики Александр Бевз.

США были представлены спецпосланником президента Стивом Уиткоффом, зятем Дональда Трампа и его неофициальным представителем Джаредом Кушнером, министром армии Дэном Дрисколлом, комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом и командующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем.

Накануне трехсторонних контактов, 22 января, Уиткофф и Кушнер встретились с украинской делегацией в Давосе, а затем поздно вечером — с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Как сообщил в ночь на 23 января помощник президента России Юрий Ушаков, в Абу-Даби переговоры должны были проходить в следующих рабочих группах, сформированных после телефонного разговора Путина и Трампа 28 декабря 2025 года:

трехсторонняя рабочая группа по вопросам безопасности (в нее входят главным образом военные);

двусторонняя российско-американская группа по экономическим делам (ведущую роль играют Дмитриев и Уиткофф; по словам Ушакова, в этой группе Россия должна была обсуждать направление после конфликта ее замороженных в США активов «на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий»).

Согласно фото и видео с переговоров, делегации использовали несколько помещений. Как рассказал The Associated Press собеседник от Украины, иногда участники отходили в сторону для отдельных дискуссий, иногда все встречались вместе, иногда несколько групп расходились по темам. Неназванные американские чиновники сообщили Axios, что на рабочие группы стороны разделились после пленарного заседания, а представители США перемещались между залами, координируя переговоры.

Какой конкретно была повестка и каких результатов достигли стороны, официально не сообщалось. По информации «РБК-Украина», Россия настаивала, чтобы Киев вывел ВСУ из неподконтрольной ей части Донбасса; Украина эту идею отвергла, но согласилась обсуждать территориальный вопрос с опорой на нынешнюю линию соприкосновения. Издание также утверждает, что удалось достичь прогресса в военной части — участники обсудили варианты разведения сил, механизмы мониторинга прекращения огня и создание центра контроля и координации режима прекращения боевых действий.

Наиболее проблемный аспект мирного соглашения касается статуса и принадлежности Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. В Конституции России эти территории фигурируют как субъекты Российской Федерации. Москва неоднократно заявляла, что, «какой бы расклад ни был», Донбасс — это территория России. Киев называет спорные территории одной из своих красных линий. Но если прежде украинские власти категорично настаивали, что эти земли должны быть в составе Украины, то сейчас допускают, что конфликт будет заморожен по линии фронта; в Киеве говорят, что признают де-факто, но не де-юре часть территорий утраченными.

Как Россия, Украина и США оценили переговоры

О результатах встреч должны были объявить «уполномоченные лица в столицах», сообщило агентство ТАСС. Первым, кто рассказал о переговорах в Абу-Даби, стал Зеленский — по его словам, военные успели обсудить многое и «важно, что разговоры были конструктивными». «Главное, на чем сосредоточились обсуждения, — это возможные параметры окончания войны. Очень ценю осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности», — написал Зеленский в своем телеграм-канале, сообщив, что следующая встреча состоится на этой неделе. Чуть позже журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на свой источник, сообщил, что второй раунд трехсторонних переговоров пройдет 1 февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 января заявил, что переговоры запланированы на следующую неделю, но точной даты второго раунда пока нет. По его словам, рассчитывать на высокую результативность первых контактов «было бы ошибочно». «Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно. Но впереди предстоит очень серьезная работа», — сказал Песков в ответ на вопросы журналистов. «Я не стал бы говорить о том, что там было дружелюбие: вряд ли это возможно на данной стадии. Но если пытаться чего-то достичь посредством переговоров, то нужно конструктивно говорить друг с другом», — отметил он, комментируя обстановку на переговорах.

Уиткофф охарактеризовал прошедшие переговоры как «очень конструктивные» и подтвердил договоренность о продолжении дискуссий в Абу-Даби. «Президент Трамп и вся его команда привержены делу мира», — написал он в соцсети X.

По словам собеседников Axios, ни одна из сторон не избегала сложных вопросов, включая будущий статус Донбасса и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также возможные взаимные меры деэскалации. «В зале чувствовалось взаимное уважение, потому что все действительно искали решения», — отметил один из собеседников издания. Особое впечатление на него произвел совместный обед делегаций, во время которого «был момент, когда все выглядели почти как друзья».

Еще один американский чиновник рассказал Reuters, что делегациям удалось добраться до «мельчайших деталей», и выразил надежду, что следующая встреча, запланированная на воскресенье, может «довести эту сделку до ее окончательной кульминации».

Позитивными оказались и оценки собеседников Politico. «Обе стороны начинают представлять, что они могут получить от мира: например, план восстановления и процветания для Украины, возможности для России по заключению бизнес-сделок с Соединенными Штатами», — заявил изданию один из них. Американские чиновники сообщили, что значительная часть переговоров была посвящена экономическим вопросам, а также проблеме контроля над ЗАЭС. Москва, как сообщается, поддержала идею распределения вырабатываемой станцией электроэнергии между Россией и Украиной.

Одним из главных препятствий на пути к соглашению по-прежнему остаются вопросы контроля над Донбассом и западных гарантий безопасности для Украины.

Представитель правительства ОАЭ сообщил, что переговоры прошли в «конструктивной и позитивной» атмосфере. «Они включали прямой диалог между российскими и украинскими представителями по нерешенным элементам мирной инициативы США, а также по мерам укрепления доверия», — заявил он РБК, подчеркнув, что эти действия направлены на достижение всеобъемлющего соглашения.

Чиновник напомнил, что ОАЭ уже не раз выступали как площадка для российско-украинских переговоров, в рамках которых было успешно проведено около полутора десятков обменов военнопленными. В конце ноября в Абу-Даби во время встречи между главами разведслужб России и Украины неожиданно для ее участников, как «рояль в кустах», рассказывал Ушаков, появился Дрисколл, принимавший участие и в нынешних трехсторонних переговорах. «В основе нашего дипломатического подхода лежит четкое убеждение: конфликты нельзя разрешить без диалога, а прогресс достигается только через последовательное взаимодействие, — заявил РБК представитель ОАЭ. — Мы и впредь будем поддерживать любые усилия, направленные на установление мира в кризисных ситуациях».