ТАСС сообщил о максимально закрытом режиме переговоров по Украине в ОАЭ
На время первых раундов трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби действует максимально закрытый режим переговоров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Место переговоров не называется, пресса не предусмотрена», — сказал собеседник агентства. С его слов, такой порядок будет действовать «по крайней мере на сегодняшний вечер».
То, что в Абу-Даби стартовали переговоры представителей России, США и Украины, подтвердил МИД ОАЭ около 18:30 мск. Контакты сторон продлятся два дня — 23 и 24 января.
Главной темой обсуждения станет территориальный вопрос — он же последний нерешенный, рассказал ранее украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Москва, Вашингтон и Киев на переговорах ознакомят друг друга со «своими вариантами».
Трехсторонние переговоры в ОАЭ последовали за визитом спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что диалог был конструктивным и предельно откровенным.
В январе американский лидер Дональд Трамп называл Зеленского причиной, почему при посредничестве Вашингтона все еще не был подписан мирный договор между Москвой и Киевом. Кремль с мнением Трампа согласился. Зеленский, в свою очередь, это отверг.
