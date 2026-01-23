ТАСС сообщил о максимально закрытом режиме переговоров по Украине в ОАЭ

Первые раунды трехсторонней встречи в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме, узнал ТАСС. Журналистам даже не называют место контактов делегаций. Всего переговоры продлятся два дня — 23–24 января

Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters

На время первых раундов трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби действует максимально закрытый режим переговоров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Место переговоров не называется, пресса не предусмотрена», — сказал собеседник агентства. С его слов, такой порядок будет действовать «по крайней мере на сегодняшний вечер».

То, что в Абу-Даби стартовали переговоры представителей России, США и Украины, подтвердил МИД ОАЭ около 18:30 мск. Контакты сторон продлятся два дня — 23 и 24 января.

Главной темой обсуждения станет территориальный вопрос — он же последний нерешенный, рассказал ранее украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Москва, Вашингтон и Киев на переговорах ознакомят друг друга со «своими вариантами».

Трехсторонние переговоры в ОАЭ последовали за визитом спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что диалог был конструктивным и предельно откровенным.

В январе американский лидер Дональд Трамп называл Зеленского причиной, почему при посредничестве Вашингтона все еще не был подписан мирный договор между Москвой и Киевом. Кремль с мнением Трампа согласился. Зеленский, в свою очередь, это отверг.