Мирный план по Украине⁠,
Песков заявил об отсутствии точной даты новых переговоров по Украине

Мирный план по Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Точной даты продолжения трехсторонних переговоров России, Украины и США по мирному урегулированию пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Продолжение переговоров намечено на следующую неделю, добавил он.

Трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и США проходила в Абу-Даби 23 и 24 января в закрытом формате. Стороны обсуждали территориальный вопрос.

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:Hamad Al Kaabi / Reuters

Как отметили в Кремле, без решения территориального вопроса рассчитывать на устойчивое мирное урегулирование на Украине невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил обсуждения и отметил, что они были сосредоточены на параметрах прекращения боевых действий. Он отметил, что при готовности сторон продолжать переговоры еще один раунд пройдет на следующей неделе.

Представитель Белого дома назвал первый раунд трехсторонней встречи «продуктивным». По информации Reuters, признаков компромисса по территориальному вопросу на момент завершения встречи 23 января не было.

Персоны
Дмитрий Песков Россия Украина США трехсторонние переговоры
Дмитрий Песков
