ТАСС назвал секретное место встречи по Украине, которого «нет на карте»

Переговоры по Украине шли в резиденции Каср аш-Шати, которой фактически «нет на карте», пишет ТАСС. Резиденция закрыта для посещений, ее используют для важных дипломатических встреч

Фото: Ryan Carter / Reuters

Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби, проходившие два дня и завершившиеся накануне, велись в резиденции Каср аш-Шати, которой «нет на карте», передает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Как отмечает издание, в отличие от президентского дворца Каср аш-Ватан, эта резиденция закрыта для посещений и не нанесена на карты, ее используют для важных дипломатических встреч.

На переговоры не стали звать журналистов, локацию также было решено не раскрывать, действовал «максимально закрытый режим» встречи.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встречался с делегациями России, Украины и США перед началом переговоров. Встреча проходила в том же зале, где президент ОАЭ принимал президента Руанды Поля Кагаме. Правительство африканской страны прямо указывало, что переговоры шли в резиденции Каср аш-Шати. Там же состоялась встреча Аль Нахайяна с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Переговоры между США, Россией и Украиной шли 23 и 24 января. Основной и наиболее сложной темой стал территориальный вопрос. Как сообщал ТАСС, дискуссии также касались гарантий безопасности и других аспектов.

В российскую делегацию вошли представители Минобороны во главе с начальником главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.

Украину представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

В американскую делегацию входили спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Как рассказали РБК в МИД ОАЭ, в ходе переговоров российская и украинская делегации контактировали напрямую. В ведомстве отметили, что они прошли в «конструктивной и позитивной» атмосфере. Reuters при этом писал, что в первый день признаков сближения позиций сторон по территориальному вопросу не наблюдалось.

Следующий раунд переговоров между Россией, США и Украиной пройдет 1 февраля также в Абу-Даби, сообщил ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.