Посол сообщил о сохранении военного сотрудничества России и Венесуэлы

По словам Мелик-Багдасарова, после смены власти в Венесуэле обязательства продолжают выполняться в полном объеме. Между Москвой и Каракасом действует договор о стратегическом партнерстве

После смены власти в Венесуэле сотрудничество Москвы и Каракаса в военно-технической сфере сохраняется, заявил российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Россия-24».

«Военно-техническое [сотрудничество] продолжается. Его никто не отменял, все наши обязательства мы продолжаем выполнять в полном объеме», — сказал он.

По словам Мелик-Багдасарова, «сотрудничество в военно-технической области не сильно отличается от сотрудничества в другой области».

Согласно ст. 14 договора о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы, стороны «совершенствуют связи в сфере обороны в областях, представляющих взаимный интерес», и поддерживают военно-техническое сотрудничество «в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран в рамках исполнения действующих соглашений». В Венесуэле есть поставленные из России танки, самолеты, средства ПВО, артиллерия, рассказывали в «Рособоронэкспорте» в 2019 году. Это были многофункциональные истребители Су-30МК2, боевые и транспортные вертолеты «Ми», современные средства ПВО, автоматы Калашникова «сотой» серии и другое оружие, отмечали там. Также в 2013 году Венесуэла получила от России комплексы С-300. К 2019-му с 2005 года Венесуэла была крупнейшим в Латинской Америке партнером России в сфере военно-технического сотрудничества.

Посол также отметил, что необходимость в сервисном обслуживании российских систем вооружений в Венесуэле сохранится на десятилетия вперед.

В ночь на 3 января США нанесли удар по Каракасу и другим районам Венесуэлы. Американские военные задержали президента страны Николаса Мадуро вместе с его супругой и вывезли их из страны. В Нью-Йорке свергнутому лидеру Венесуэлы предъявили обвинения в «наркотерроризме».

Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией. По информации МВД республики, в результате атаки США погибли сто человек. К власти в Венесуэле после захвата Мадуро пришла Делси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США по захвату Мадуро «разбоем» и «преступлением». Операция была осуществлена с грубым нарушением многих положений международного права, и Россия не меняет своей позиции по этому поводу, заявил 25 января замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Мелик-Багдасаров высказывал мнение, что успех американской операции связан в том числе с предательством Мадуро силовиками.