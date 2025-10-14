 Перейти к основному контенту
0

Посол Венесуэлы ответил на вопрос о планах просить военную помощь России

Россия и Венесуэла поддерживают контакты по всем направлениям, заявил посол в ответ на вопрос о военной помощи. Некоторые направления сотрудничества в договоре о партнерстве «реализуются давно, другие еще не реализованы»
Хесус Рафаэль Саласар Веласкес
Хесус Рафаэль Саласар Веласкес (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Договор о стратегическом партнерстве между Москвой и Каракасом предусматривает сотрудничество в различных областях, заявил на брифинге посла Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

Так он ответил на вопрос РБК, планирует ли Венесуэла запросить военную помощь у России.

«Все направления сотрудничества, перечисленные в этом соглашении, реализуются в настоящее время, некоторые из них реализуются уже давно, а другие еще не реализованы», — сказал дипломат, отметив, что власти ведут на этот счет переговоры с Россией.

Посол напомнил, что в России документ пока не ратифицирован. Парламент Венесуэлы одобрил его в сентябре, а позже его подписал президент Николас Мадуро.

Согласно ст. 14 договора о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы, стороны «совершенствуют связи в сфере обороны в областях, представляющих взаимный интерес» и поддерживают военно-техническое сотрудничество «в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран в рамках исполнения действующих соглашений».

Посол Венесуэлы обвинил США в выборе темы наркотиков как казус белли
Политика
Хесус Рафаэль Саласар Веласкес

Отвечая на вопрос о том, поддерживают ли министерства обороны двух стран контакты по вопросу военной помощи, дипломат заявил: «У нас есть контакты по всем направлениям сотрудничества нашей страны. Все каналы связи у нас открыты».

Посол добавил, что российская сторона «решительно осудила эту агрессию, эту попытку агрессии», имея в виду удары США по судам вблизи Венесуэлы. Власти Соединенных Штатов объясняют их борьбой с наркокартелями. Глава МИД Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН говорил, что в России «очень встревожены тем, что американцы сейчас организовали в международных пока водах, но вокруг территориальных вод Венесуэлы».

В январе 2022 года в МИДе заявили, что возможность размещения военной инфраструктуры на территории Венесуэлы зависит от «действий американских коллег». Позднее в российском посольстве уточнили, что, в соответствии с Конституцией республики, иностранных военных баз там «быть не должно и не может».

Авторы
Теги
Мария Васильева Мария Васильева, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Венесуэла стратегическое партнерство военная помощь
