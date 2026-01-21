Трамп предсказал Венесуэле «фантастически хорошее» ближайшее будущее

 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Трамп: дела в Венесуэле пойдут фантастически хорошо в ближайшее время
Фото: Enea Lebrun / Reuters
Фото: Enea Lebrun / Reuters

США получили 50 млн баррелей венесуэльской нефти на прошлой неделе, Венесуэла заработает на этих операциях и дела в стране пойдут «фантастически хорошо» уже в ближайшие шесть месяцев. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Трампа, Венесуэла была «удивительным местом» и «великой страной» 20 лет назад, но потом их политика «испортилась» и теперь у страны есть проблемы. Он заявил, что США помогают республике.

«Эти 50 млн баррелей — мы собираемся разделить их, и они [Венесуэла] заработают больше денег, чем за долгое время. Дела в Венесуэле пойдут фантастически хорошо», — сказал Трамп.

Американский президент заявил, что Венесуэла в ближайшие шесть месяц заработает больше денег, чем за последние 20 лет. Он также подчеркнул, что Вашингтон ценит сотрудничество со стороны Каракаса. По словам Трампа, после завершения операции США 3 января Венесуэла предложила американской стороне заключить сделку. «Больше людей должны так делать», — добавил глава государства.

Трамп заявил о разрушающемся «у нас на глазах» мире
Политика
Дональд Трамп

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу, а также захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов будут судить в США, их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Мадуро обвинения отверг. 

Материал дополняется

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Луценко
Венесуэла США Дональд Трамп нефть
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
