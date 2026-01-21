Трамп предсказал Венесуэле «фантастически хорошее» ближайшее будущее

Трамп: дела в Венесуэле пойдут фантастически хорошо в ближайшее время

Фото: Enea Lebrun / Reuters

США получили 50 млн баррелей венесуэльской нефти на прошлой неделе, Венесуэла заработает на этих операциях и дела в стране пойдут «фантастически хорошо» уже в ближайшие шесть месяцев. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Трампа, Венесуэла была «удивительным местом» и «великой страной» 20 лет назад, но потом их политика «испортилась» и теперь у страны есть проблемы. Он заявил, что США помогают республике.

«Эти 50 млн баррелей — мы собираемся разделить их, и они [Венесуэла] заработают больше денег, чем за долгое время. Дела в Венесуэле пойдут фантастически хорошо», — сказал Трамп.

Американский президент заявил, что Венесуэла в ближайшие шесть месяц заработает больше денег, чем за последние 20 лет. Он также подчеркнул, что Вашингтон ценит сотрудничество со стороны Каракаса. По словам Трампа, после завершения операции США 3 января Венесуэла предложила американской стороне заключить сделку. «Больше людей должны так делать», — добавил глава государства.

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу, а также захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов будут судить в США, их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Мадуро обвинения отверг.

Материал дополняется