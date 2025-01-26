The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине

Худшим издание считает поражение Киева. Однако Трамп будет избегать такого катастрофического развития событий, пишет газета. В Кремле не раз говорили об открытости к переговорам, но отмечали, что «пока никаких подвижек нет»

Существует четыре «реалистичных» исхода конфликта на Украине, и Киев сейчас, как никогда, нуждается в президенте США Дональде Трампе, пишет The Times.

Первый сценарий — худший. Если Россия не пойдет на переговоры, а Украина лишится поддержки США, в конечном итоге Киев будет сломлен и потерпит поражение, пишет газета. Однако Трамп будет избегать такого катастрофического развития событий, отмечает издание. В Кремле заявляли, что Украине и США пора понять: Россию не победить на поле боя.

Второй сценарий — «плохой мир». Он также предполагает поражение Украины и ее разделение. «Никакой Нобелевской премии Трампу в этом случае», — пишет The Times.

Третий сценарий — прекращение огня. Только если перемирие будет частью окончательного урегулирования и реального завершения конфликта, это позволит «выжить Украине». В окружении Трампа понимают, что

без окончательного урегулирования прекращения огня самого по себе недостаточно: это просто заморозит конфликт. Заморозку отверг госсекретарь Марко Рубио.

Четвертый сценарий — урегулирование путем переговоров. В этом случае Вашингтон должен предоставить Киеву возможности вести мирные переговоры «с позиции силы» и получить гарантии безопасности. Трамп в этом случае должен ввести санкции против России и обязаться поддерживать Украину оружием и деньгами, если Москва не пойдет на сделку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на этой неделе заявил о готовности России к переговорам с Трампом. «Послушайте, Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем», — сказал он. В Кремле не раз говорили об открытости к переговорам. Однако, отмечали там, «пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет».

После инаугурации американский лидер рассказал о готовности украинского президента Владимира Зеленского заключить сделку. Трамп при этом отметил, что не знает, хочет ли заключать сделку Путин. На следующий день американский президент призвал Россию пойти на сделку по Украине, в противном случае пригрозил санкциями. Для переговоров по Украине уместнее использовать слово «урегулирование», а не «сделка», ответили на это в Кремле. Чтобы достичь урегулирования, необходимо провести переговоры, но их «Зеленский сам себе запретил своим указом», заявил Песков. Киев хочет получить гарантии безопасности от США или Европы, прежде чем начать переговоры с Россией, подчеркнул украинский лидер.