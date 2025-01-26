 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине

The Times: есть четыре реалистичных исхода конфликта на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Худшим издание считает поражение Киева. Однако Трамп будет избегать такого катастрофического развития событий, пишет газета. В Кремле не раз говорили об открытости к переговорам, но отмечали, что «пока никаких подвижек нет»

Существует четыре «реалистичных» исхода конфликта на Украине, и Киев сейчас, как никогда, нуждается в президенте США Дональде Трампе, пишет The Times.

Первый сценарий — худший. Если Россия не пойдет на переговоры, а Украина лишится поддержки США, в конечном итоге Киев будет сломлен и потерпит поражение, пишет газета. Однако Трамп будет избегать такого катастрофического развития событий, отмечает издание. В Кремле заявляли, что Украине и США пора понять: Россию не победить на поле боя.

Второй сценарий — «плохой мир». Он также предполагает поражение Украины и ее разделение. «Никакой Нобелевской премии Трампу в этом случае», — пишет The Times.

Третий сценарий — прекращение огня. Только если перемирие будет частью окончательного урегулирования и реального завершения конфликта, это позволит «выжить Украине». В окружении Трампа понимают, что
без окончательного урегулирования прекращения огня самого по себе недостаточно: это просто заморозит конфликт. Заморозку отверг госсекретарь Марко Рубио.

Четвертый сценарий — урегулирование путем переговоров. В этом случае Вашингтон должен предоставить Киеву возможности вести мирные переговоры «с позиции силы» и получить гарантии безопасности. Трамп в этом случае должен ввести санкции против России и обязаться поддерживать Украину оружием и деньгами, если Москва не пойдет на сделку.

Трамп назвал условие «простого» завершения конфликта на Украине
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на этой неделе заявил о готовности России к переговорам с Трампом. «Послушайте, Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем», — сказал он. В Кремле не раз говорили об открытости к переговорам. Однако, отмечали там, «пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет».

После инаугурации американский лидер рассказал о готовности украинского президента Владимира Зеленского заключить сделку. Трамп при этом отметил, что не знает, хочет ли заключать сделку Путин. На следующий день американский президент призвал Россию пойти на сделку по Украине, в противном случае пригрозил санкциями. Для переговоров по Украине уместнее использовать слово «урегулирование», а не «сделка», ответили на это в Кремле. Чтобы достичь урегулирования, необходимо провести переговоры, но их «Зеленский сам себе запретил своим указом», заявил Песков. Киев хочет получить гарантии безопасности от США или Европы, прежде чем начать переговоры с Россией, подчеркнул украинский лидер.

Читайте РБК в Telegram.

Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам

Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
конфликт на Украине Дональд Трамп Россия переговоры
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп обвинил Зеленского в продолжении конфликта на Украине
Политика
Трамп назвал два способа покончить с украинским конфликтом
Политика
Рубио объяснил, почему Трамп не завершил конфликт на Украине за 24 часа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Американка стала самым долгоживущим человеком с органом свиньиОбщество, 04:55
Совбез ООН анонсировал экстренное заседание на фоне боев в ДР КонгоПолитика, 04:49
The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на УкраинеПолитика, 04:41
ТАСС сообщил об отказе Латвии в содействии в выдаче СмольяниноваОбщество, 04:11
Географы рассказали, как называть Мексиканский залив после переименованияОбщество, 03:45
В Сумах и Харькове были слышны взрывыПолитика, 03:29
Глава Минфина Британии посоветовала Лондону перенять позитив ТрампаПолитика, 03:18
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Трампа пригласили в конгресс поделиться своим видением будущего СШАПолитика, 02:23
Над Рязанской областью сбили дроныПолитика, 02:20
Портал N12 анонсировал встречу Нетаньяху и ТрампаПолитика, 01:56
Трамп пошутил о трех-четырех сроках на посту президентаПолитика, 01:52
Трамп заявил о «восторге» Мексики из-за переименования заливаПолитика, 01:47
Маск на предвыборном митинге АдГ призвал бороться за «великое будущее»Политика, 00:57
Экс-чемпион Bellator Немков выиграл второй бой в тяжелом весеСпорт, 00:53