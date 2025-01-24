 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль отказался называть «сделкой» соглашение по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Для переговоров по Украине уместнее использовать слово «урегулирование», а не «сделка», Зеленский к ней не готов из-за запрета СНБО, считает Песков. Президент Украины допускал контакты с Россией при гарантиях безопасности Запада
Фото: Станислав Крсильников / РИА Новости
Фото: Станислав Крсильников / РИА Новости

Для обозначения переговоров по завершению конфликта на Украине уместнее использовать слово «урегулирование», а не «сделка», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Его попросили рассказать, получала ли Москва сигналы Киева о готовности к заключению сделки, о чем ранее заявил президент США Дональд Трамп. «Здесь уместно, наверное, сказать одно: [президент Украины Владимир] Зеленский не может быть готов к заключению сделки, ну и, наверное, уместнее использовать все-таки слово «урегулирование». Потому что, чтобы достичь урегулирования, необходимо переговоры провести. Переговоры Зеленский сам себе запретил своим указом», — сказал Песков.

В октябре 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины об отказе от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Этому предшествовало подписание соглашений о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Позднее Зеленский допустил прямые переговоры с Путиным при условии обеспечения гарантий безопасности от США или Европы. В украинском МИДе уточняли, что запрет СНБО продолжает действовать, и призывали дождаться официальных контактов с Вашингтоном после инаугурации Трампа.

21 января Трамп заявил, что Зеленский говорит ему о готовности к сделке с Россией. Однако президент США отметил, что ему неизвестно об аналогичном желании Путина. Позднее республиканец призвал Москву «остановить нелепую войну» и пообещал в противном случае ввести высокие тарифы и санкции.

Полянский призвал выяснить, о какой «сделке» по Украине говорит Трамп
Политика
Дмитрий Полянский
Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Киевом. Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал вывести украинские войска из республик Донбасса, установить внеблоковый статус Украины и снять международные санкции. В Кремле в ответ на угрозы Трампа отмечали готовность к «равноправному и взаимоуважительному диалогу».

Зеленский называл инициативу Путина ультиматумом, а мирное урегулирование конфликта видел в частичном вступлении Украины в НАТО. Он исключал признание утраченных территорий и выражал уверенность в их возвращении дипломатическим путем после завершения боевых действий. Также Зеленский называл «сильным козырем» на будущих переговорах украинскую операцию в Курской области.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Россия Украина США Дмитрий Песков мирное урегулирование Военная операция на Украине
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Полянский призвал выяснить, о какой «сделке» по Украине говорит Трамп
Политика
Трамп заявил о готовности Зеленского к сделке
Политика
NYT сообщила, что Москва при сделке с Киевом сохранит занятые территории
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 103,66 (+0,42) Инвестиции, 23 янв, 18:02 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 99,1 (+0,82) Инвестиции, 23 янв, 18:02
Рябков не увидел предпосылок для мира на Украине через 100 днейПолитика, 14:57
Вратарь «Пермских медведей» погиб в зоне военной операцииСпорт, 14:55
В России запустили первый климатический проект по улавливанию СО2Тренды, 14:54
Осужденным украинским чиновникам разрешили служить в отдельных частях ВСУПолитика, 14:54
«Дом.РФ» дал прогноз по ценам на жилье в России до 2027 годаНедвижимость, 14:52
Медведев раскрыл число заключивших контракт в 2024 году⁠Политика, 14:48
Глава ФШР связал решение FIDE по россиянам с Трампом и двумя гендерамиСпорт, 14:44
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Как сговор на торгах приводит к уголовному преследованиюPro, 14:41
ФАС выявила сговор на торгах по поставкам лекарств в 62 регионаОбщество, 14:39
Синнер второй год подряд вышел в финал Australian OpenСпорт, 14:30
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 14:30
В МИДе потребовали «железобетонных гарантий» отказа НАТО от УкраиныПолитика, 14:22
Маск сообщил о планах протестировать подключение мобильных к StarlinkТехнологии и медиа, 14:19
Тренер отметил сложность гола Овечкина в пустые ворота «Сиэтла»Спорт, 14:17