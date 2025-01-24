Кремль отказался называть «сделкой» соглашение по Украине
Для обозначения переговоров по завершению конфликта на Украине уместнее использовать слово «урегулирование», а не «сделка», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Его попросили рассказать, получала ли Москва сигналы Киева о готовности к заключению сделки, о чем ранее заявил президент США Дональд Трамп. «Здесь уместно, наверное, сказать одно: [президент Украины Владимир] Зеленский не может быть готов к заключению сделки, ну и, наверное, уместнее использовать все-таки слово «урегулирование». Потому что, чтобы достичь урегулирования, необходимо переговоры провести. Переговоры Зеленский сам себе запретил своим указом», — сказал Песков.
В октябре 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины об отказе от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Этому предшествовало подписание соглашений о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Позднее Зеленский допустил прямые переговоры с Путиным при условии обеспечения гарантий безопасности от США или Европы. В украинском МИДе уточняли, что запрет СНБО продолжает действовать, и призывали дождаться официальных контактов с Вашингтоном после инаугурации Трампа.
21 января Трамп заявил, что Зеленский говорит ему о готовности к сделке с Россией. Однако президент США отметил, что ему неизвестно об аналогичном желании Путина. Позднее республиканец призвал Москву «остановить нелепую войну» и пообещал в противном случае ввести высокие тарифы и санкции.
отмечали готовность к «равноправному и взаимоуважительному диалогу».
Зеленский называл инициативу Путина ультиматумом, а мирное урегулирование конфликта видел в частичном вступлении Украины в НАТО. Он исключал признание утраченных территорий и выражал уверенность в их возвращении дипломатическим путем после завершения боевых действий. Также Зеленский называл «сильным козырем» на будущих переговорах украинскую операцию в Курской области.
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